El Gobierno adjudicó el servicio de juego online a 5 grupos de empresas

El Gobierno de Mendoza adjudicó el servicio juego en línea a cinco grupos empresarios. El Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) otorgó la licencia para operar las apuestas online, tras una licitación pública y el aval de la Fiscalía de Estado.

A través de la resolución Nº 192, publicada este martes en el Boletín Oficial, el directorio del organismo regulador del juego otorgó la licencia para la “organización, desarrollo, explotación, captación de apuestas y comercialización de la actividad de juego en línea, en sus distintas modalidades, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o cualquier otro medio interactivo”.

Las adjudicatarias son la UT Impresora Internacional de Valores SAIS y Hotelera Emprender SA; UT Rush Street Interactive Latin America LLC y Desarrollos Maipú SA; la UT Boldt SA y Fuente Mayor SA; la UT Codere Online Argentina SA; y la UT Traylon SA y Ondiss SA.

El IPJyC consideró que resultaron las ofertas más convenientes, reuniendo los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigibles.

Asimismo se rechazaron a otros cinco oferentes “por resultar inconvenientes a los intereses del Estado de conformidad al informe emitido por la Comisión de Preadjudicación”. Las empresas que no pasaron el filtro fueron Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA; la UT Slots Machines SA; CET SA y Concesionaria de Entretenimientos y Turismo-Daruma Sam SA; New Star-New Ads UTE; y la UT Biyemas SA Skill On Net SAU.

En la resolución se advierte que dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación se procederá a la suscripción de los contratos de adjudicación respectivos y que los adjudicatarios deberán proceder a abonar por su cuenta el impuesto de sellos del contrato respectivo, de conformidad a las normas legales vigentes en la proporción que corresponda al mismo. A su vez, se establece el plazo de 15 días hábiles para que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato.

Quiénes están detrás de las empresas ganadoras

Uno de los adjudicatarios es la empresa Traylon, propiedad de Ricardo Benedicto, ex socio del empresario kirchnerista Cristóbal López, la cual recientemente resultó ganadora y adjudicataria de la concesión para la explotación del servicio de máquinas tragamonedas del Casino Central de Mendoza. Se presentó asociada con Ondiss vinculada también con la plataforma BetWarrior.

Otra conocida firma del juego que obtuvo licencia es Desarrollos Maipú, que tiene en su poder la administración del casino del Arena Maipú y está relacionada al expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Lo hizo junto a Rush Street Interactive (RSI), una firma originaria de Estados Unidos con presencia en México y Colombia y que cuenta con la plataforma Rushbet.

En tanto, la firma Hotelera Emprender SA, que controla los casinos del Tower Inn & Suites de San Rafael y el Malargüe Inn & Suites, además de administrar sala de General Alvear del Casino de Mendoza, se alió con Impresora Internacional de Valores (Ivisa).

Otro de los adjudicatarios Fuente Mayor, propiedad del grupo empresario Kristich que opera los casinos de Tunuyán y la megacomplejo de San Martín. Se vinculó a Boldt, que se destaca por tener protagonismo en los juegos de azar en Argentina y que recientemente fue contratada para encargarse del diseño e impresión de las boletas únicas para las elecciones municipales desdobladas.

El quinto ganador de la licitación es Codere On Line, el operador de origen español que extendió su presencia a Italia y varios países de Latinoamérica, que ahora buscará desembarcar con las apuestas online en Mendoza de la mano de Sheraton.