Rápida y ágil: las reacciones a la implementación de la boleta única

Por Zulema Usach, Felicitas Oyhenart y Diego Gubinelli

El calendario electoral en Mendoza comenzó este domingo con las elecciones PASO desdobladas en siete departamentos de la provincia (Maipú, San Rafael, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, La Paz y Santa Rosa). La novedad es el debut de la Boleta Única, y la gente entró a las escuelas para ejercer su derecho democrático de una forma completamente desconocida hasta el momento.

A los votantes se les entrega una lista para marcar con una cruz las casillas de intendente y concejales, diferentes a la boleta utilizada en años anteriores. Las primeras impresiones fueron positivas. "Fue rapidísimo y es mucho mejor", aseguró una mujer joven que optó por votar temprano en la escuela Juan Giol de la comuna de Maipú. Asimismo, dijo que ya sabía "de las campañas hace bastante por las redes sociales". Otra familia, de tres personas, expresó que "fue ágil". "La gente muy atenta y te explica antes de entrar. En la plaza de Maipú ya te mostraban cómo hacerlo", explicaron.

No obstante, una señora de avanzada edad no coincidió y manifestó su enojo con la Boleta Única. "Me enteré hace poco. El sistema me pareció un desastre. Cualquiera te ve la lista y cualquiera puede anotar encima. Voté porque me tenía que ir a San Luis y necesitaba por las dudas el comprobante de votación".

Las demoras, un clásico

Algunos expresaron malestar por las demoras en el inicio de la jornada de votación. "A las 8 tenía que arrancar y se tardó. Hay gente que arranca a trabajar temprano".

Sobre el desarrollo de la campaña hubo opiniones distintas, pero con un punto en común: muchas personas se enteraron en los últimos días que hoy se votaba. "Mucha gente no iba a venir a votar. A algunos nos le calienta la multa", expresó un vecino que votó en la escuela Juan Giol de Maipú. También destacó que "lo bueno es que se acabaron los pasacalles y los carteles molestos".

Quienes están a cargo de los establecimientos educativos también aportaron sobre el uso de la Boleta Única: "Nos capacitaron en una sola jornada a todos los directores de Maipú. Se entendió la dinámica".

Respecto a si existió algún tipo de capacitación para los chicos de más de 16 años habilitados a votar, comentó que "vinieron desde la Junta y hablaron con los alumnos de cuarto y quinto año. Los chicos son conscientes del deber cívico".



"Entiendo que con esto vamos a trabajar sobra la transparencia. La dinámica al inicio es más lenta, pero cuando empecemos a conocerla más vamos a tomarla como normal", completó.

Lavalle vota con un fuerte viento

En la escuela Juan Galo Lavalle, ubicada en Villa Tulumaya, la votación comenzó desde las 8.15, según las autoridades de mesa. Con calma y mucha esperanza, Enzo Guzmán (20) y su hermana Adriana (26) aguardaban su turno en la puerta del establecimiento. "Nos trajeron desde la sede. Hasta ahora ha sido todo bastante tranquilo y organizado", comentó el joven mientras intentaba ampararse de fuerte viento que sopló en la mañana.

Desde su punto de vista, a las personas mayores se les hace algo más complejo poder emitir su sufragio. "Hay mucha gente que no entiende bien el tema de la boleta única y cómo deben hacer, sobre todo a las personas mayores", opinó. En Lavalle la votación se realiza con normalidad.

En este establecimiento ubicado en calle Polonia Montenegro y San Martín, el silencio por momentos reina. Poco a poco, las filas de vecinos de zonas cercanas a la villa cabecera y de distritos más lejanos, se acercan a las filas y conocer el número de su mesa en padrón. En muchos casos, un problema de fondo se repite: hay muchas personas que no saben leer ni escribir y por eso, ha sido necesario sumar en este colegio algunos recursos ilustrativos para explicar cómo se debe votar con el nuevo método. "A la gente le explicamos mucho cómo deben hacer para doblar la boleta, se manera que los candidatos queden del lado interno. También hemos visto que a muchas personas se les ha complicado porque durante años han votado en esta escuela y ahora se enteran que deben ir a muchos kilómetros", comentó Fernanda, una de las capacitadoras que desde temprano se dedican a asesorar a quienes van llegando.

En este colegio lavallino, las aulas dan la bienvenida con mensajes que hablan de esperanza, valentía y compañerismo, valores que la institución busca promover entre las nuevas generaciones. Ahora, esas palabras dan la bienvenida a cientos de personas. Enrique Heredia (70) es una de ellas. Su tono es amable y si voz calma. A las 8 salió de su casa con la idea de emitir su voto para iniciar el proceso de recambio de autoridades en su Municipio. Desde su punto de vista, el uso de la boleta única ha sido positivo. "Yo voté rápido. No tuve problemas con eso", comentó conforme.

Los extraños candidatos para practicar

La boleta con DT de fútbol.

A modo de ejemplo, la Junta Electoral entregó boletas únicas para que la gente pueda ver afuera de las escuelas cómo funciona el sistema. Lo hizo de una forma particular -y hasta graciosa- para los presentes.

Las listas fueron simuladas con directores técnicos de fútbol. Jorge Sampaoli, Oscar Tabárez, Luiz Felipe Scolari son algunos de los entrenadores que figuraban como candidatos a intendente.