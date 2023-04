El precandidato con nombre de poeta que quiere una reforma impositiva

Es homónimo del poeta cubano Nicolás Guillén, pero no nació en esas tierras sino en San Juan en plena dictadura: el 27 de febrero de 1978. Junto a su madre, su padre – dos abogados- y Sebastián y Agustina- sus hermanos, ambos músicos-, se vino a los 7 años a vivir a Mendoza. Nicolás Guillén Ortiz, quien nunca ocupó un cargo público, es uno de los cuatro precandidatos a gobernador del Frente Elegí- que lidera el PJ- para elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 11 de junio próximo. “Queremos redistribuir la riqueza”, sostiene Guillén, en diálogo con MDZ.

Representa un listado de movimientos populares que se llama Rearmemos Mendoza. Está integrado por organizaciones de base, que trabajan en barrios o con distintos grupos de la sociedad, como espacios ligados al feminismo o a la defensa del ambiente. No es algo que le es ajeno: desde los 18 años milita con esa perspectiva. A los 18 años, Guillén quien había estudiado en el secundario en una escuela técnica se anotó para la carrera de Ingeniería en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Pero no empezó, prefirió arrancar con Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo, y finalmente se inclinó por Sociología, en la misma facultad, y terminó la carrera. Durante esos años, el ahora precandidato a gobernador se integró a la Juventud Comunista Revolucionaria, una brazo del PCR (que hoy se lo conoce como PTP .Partido del Trabajo y del Pueblo). Esa primera etapa de militancia lo llevó a participar activamente de los conflictos estudiantiles. “Luchábamos para evitar que la educación fuera un privilegios de pocos”, dice Guillén quien estuvo en las calles en las marchas de fines de los 90 y comienzos de los 2000, preocupado ya por la distribución de la riqueza que en estas PASO levanta como bandera.

Se recibió y como muchas otras personas militantes de esa época, se fue a trabajar a una industria. Más allá de la necesidad de trabajo, tenía un objetivo: conocer más intensamente a la clase obrera que en ese momento se decía que “había desaparecido”. Es por eso que se incorporó como empleado en IMPSA y luego en la destilería de Luján de Cuyo. Por esos años fue delegado, lo echaron, armó su propia empresa de fabricación de máquinas. Pero haber vivido de cerca las situaciones laborales, le resignificó un legado de su familia. Su madre y su padre se dedican a la abogacía.

“De adolescente escuchaba hablar de esos temas en el almuerzo y no me gustaba para nada”,avisa. Sin embargo se puso a estudiar para ser abogado y hace tres años que se recibió: su fuero, no hace falta anticiparlo: es el laboral. “Ahora estoy representando a trabajadores vitivinícolas que fueron despedidos por participar de la protesta del 2021”, cuenta a MDZ. Durante estos 20 años que pasó de ser estudiante a trabajador, tuvo dos hijas que hoy tienen 12 y 16 años con su pareja a quien comparte la vida desde hace dos décadas.

Su experiencia en las calles, con los trabajadores, los estudiantes, dice que fue también una de las razones que lo llevó a decidirse a aceptar la precandidatura a gobernador dentro del Frente Elegí para las PASO de este año. Su partido, el PTP, integra el espacio con distintas fuerzas, pero cuya columna vertebral es el PJ. “Empezamos a militar dentro de esa alianza, con el peronismo, en 2019 para ganarle al ex presidente Mauricio Macri”, cuenta Guillén. Ahora es la cabeza de una de las 4 listas de esta alianza y representa a los movimientos populares. Queremos poner un límite a los privilegiados de siempre, esa cúpula de poder real de la provincia que representan precandidatos como el radical Alfredo Cornejo o el dirigente de La Unión Mendocina, Omar De Marchi”, sostiene. En ese sentido, desde la lista postulan “redistribuir la riqueza" y hacer una reforma impositiva. La propuesta concreta consiste en liberar de impuestos a “trabajadores, pymes y economía popular” y por otro lado, “aumentar las cargas impositivas” a grandes empresarios. Además, impulsan la creación de una empresa provincial de alimentos y un plan de viviendas para generar trabajo.

La dupla para la gobernación está integrada también por Lorena Martín quien va como precandidata a vicegobernadora. Se trata de una sancarlina quien es la delegada del PAMI departamental, abogada como Guillén, peronista, dirigente del Movimiento Evita. En el listado las principales precandidaturas son de referentes de movimientos populares, como los nombra Guillén. De acuerdo a lo que sostienen desde el grupo, "las listas se fueron armando ponderando una trayectoria de militancia social comprobada, con las personas más sensatas y justas de nuestros movimientos” dice. Toda una definición que pondera más el origen organizacional y colectivo que los créditos individuales", describen. Encabeza la lista delegisladores van por el primer distrito Juan Pablo Soloa, Sebastián Gonzalez, y por el segundo Eliana “Lali” Lucero.

Los movimientos populares de Mendoza participaremos en las elecciones internas del Frente Elegí.

Nuestra fórmula Nicolas Guillen - Lorena Martin, junto a candidat@s en todos los departamentos, llegaremos a cada rincón de nuestra provincia!#rearmemosmendoza — Nicolas Guillen Ortiz (@Nicolas_ptp_mza) April 23, 2023

También en cabeza de lista legislativa del segundo está Valeria Barros, una docente que actualmente se desempeña en la Junta Calificadora de Secundaria de la DGE junto a Paola Godoy, comunicadora social, Jonathan Palacio, un jóven emprendedor del Valle de Uco, ambos por el tercero. Y en el cuarto distrito, completan la nómina Lautaro Nedic, un abogado de General Alvear, y Eugenia Villegas, referente sindical de los municipales de ese mismo departamento. El listado postula precandidatos para gobernar los 11 departamentos que no desdoblaron su elección.

En Guaymallén busca la intendencia Lautaro Cruciani, en Las Heras Daniel Urquiza; en Godoy Cruz Manuel Molina; en Capital Juana Suarez, en San Martín Daniel Vilchez (el melli), en Rivadavia Liliana Terranova, en Junín Maximiliano Vargas, en Luján, Marcela Tobio, en Tupungato, Juan Carlos Torres, en Alvear, Jaquelina Bequier, y en Malargüe, a Alejandra Basar.