Otra vez: Guillermo Carmona se cruzó con el exembajador británico en Argentina

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, el mendocino Guillermo Carmona, mantuvo un cruce con el exembajador del Reino Unido en Argentina Mark Kent, con quien ya había tenido chispazos cuando la Selección de fútbol ganó el Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, el conflicto se dio luego de que Carmona publicara un video en el cual se ve a la hinchada del equipo escocés Celtic brindando su apoyo al jugador Alexandro Bernabei al grito de "Argentina, Argentina...". El motivo por el que el funcionario peronista resaltó lo ocurrido es debido a que el hecho sucedió el mismo día que se cumplían 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un 2 de abril de 1982. Ante esto, Mark Kent estalló de furia y le contestó que "no mezcle el deporte con la política" y, a su vez, lo tildó de ser "un pobre político populista y sin vergüenza".

"Que emoción produce escuchar "Argentina, Argentina..." un 2 de abril en Escocia coreado por una hinchada. Nuestro compatriota Alexandro Bernabei, jugador del Celtic, lo hizo posible con un magnífico gol. Y cómo no decirlo en una ocasión como esta: #LasMalvinasSonArgentinas", dijo Carmona.

A modo de contestación, Kent lanzó: "No mezcles el deporte con la política. En el Reino Unido y Escocia amamos a los jugadores argentinos y mostramos nuestro aprecio. Honramos a los veteranos de Malvinas de ambos lados. No hiciste nada para promover la cooperación humanitaria. Sos un pobre político populista y sin vergüenza".

No mezcles el deporte con la política. En el uD83CuDDECuD83CuDDE7y uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC73uDB40uDC63uDB40uDC74uDB40uDC7Famamos a los jugadores argentinos y mostramos nuestro aprecio. Honramos a los veteranos de Malvinas de ambos lados. No hiciste nada para promover la cooperación humanitaria. Sos un pobre político populista y sin vergüenza. https://t.co/dBh7UWVyrw — Mark Kent (@MarkAGKent) April 3, 2023

La pelea mundialista

El 18 de diciembre de 2022, cuando la Selección argentina de fútbol alzó la copa en el Mundial de Qatar, Kent celebró la victoria y subió una foto bebiendo champán francés. Acto seguido, Carmona aseveró: "Las sobreactuaciones están de más. El brindis con espumante se lo aceptaremos el día que devuelvan las Malvinas. Las Malvinas son argentinas".

La situación no terminó allí, ya que Kent replicó lo manifestado por el mendocino. "Qué triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la política. Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado. Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Qué pena. Pero no me sorprende", respondió.