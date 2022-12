Picante cruce entre exembajador británico y el secretario de Malvinas

El exembajador del Reino Unido en Argentina Mark Kent y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, el mendocino Guillermo Carmona, mantuvieron un picante cruce en redes sociales luego de que la Selección se consagrara en el Mundial de Qatar 2022.

Concretamente, Kent publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se lo ve festejando el triunfo argentino, lo cual despertó enojo en Carmona.

"Celebrando la victoria de Argentina con champán francés. Al Obelisco, mis amigos!", dijo Kent y mostró una foto en la que se aprecia un espumante con tres copas para brindar.

Por ello, el funcionario del Gobierno argentino respondió: "Las sobre actuaciones están de más @MarkAGKent. El brindis con espumante se lo aceptaremos el día que devuelvan las #Malvinas #LasMalvinasSonArgentinas".

Las sobre actuaciones están de más @MarkAGKent

La situación no terminó allí, ya que Kent replicó lo manifestado por Carmona. "Qué triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la politica. Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado. Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Qué pena. Pero no me sorprende", respondió.