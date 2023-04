La diputada nacional kirchnerista que buscará ingresar a la Legislatura

La diputada nacional del Frente de Todos Marisa Uceda concluye su mandato en diciembre y ya fue anunciada como precandidata a senadora provincial en la lista que tiene al justicialista Omar Parisi como aspirante a la Gobernación. Uceda es la principal apuesta de "Ahora Peronismo" en la Cámara alta para representar la tercera sección electoral (Godoy Cruz, Luján, Tunuyán, Tupungato y San Carlos). Aseguró que su integración en boleta significa "poner el pecho" y que se trata de un mensaje "absolutamente directo contra quienes prefieren la comodidad o la seguridad de quedarse en un lugar que les da previsibilidad". Se trata de la legisladora que denunció ya dos veces al gobernador en menos de un año.

"Estas cosas nunca son decisiones personales o al menos yo nunca lo vivo así. Son colectivas. Ha sido poner el cuerpo cuando nadie lo quería hacer para hacer más fuerte la alternativa y de mostrar la real vocación de ponerle fuerza a nuestra fórmula y hacer algo para la provincia. Me parecía que era una oportunidad -y a todo el espacio también- para demostrar que cuando uno tiene voluntad se hace no solamente desde lo discursivo, sino desde lo fáctico", dijo Uceda en diálogo con MDZ.

Ante la consulta sobre si se imaginaba retornado a la provincia tras cuatro en el Congreso de la Nación, indicó: "Yo no me imaginé llegar en el 2019. Siempre lo tuve muy claro. Puede que no parezca real, pero en lo personal vivo con mucha tranquilidad estos procesos porque sé que puedo estar en un lado u en otro y que no cambia ni mi referencia ni mi representación. Entiendo que desde todos los lugares se puede hacer la militancia que yo hago, así que no me perturba".

La diputada kirchnerista hizo hincapié en que la idea de "poner el pecho", expresada por Omar Parisi como una suerte de frase de lanzamiento de campaña, "es un mensaje absolutamente directo contra quienes prefieren la comodidad o la seguridad de quedarse en un lugar que les da previsibilidad. Eso no es la representación de una real voluntad de poder. Uno cuando está en esto tiene que tener esta vocación". Uceda hizo clara alusión a quienes, ante la mala imagen electoral de la dirigencia justicialista en Mendoza, optaron por no involucrarse con el fin de no arriesgarse. El peronismo no triunfo en las urnas mendocinas desde el 2011, cuando Francisco "Paco" Pérez se convirtió en jefe de Estado provincial.

Queremos cambiar el rumbo de Mendoza con la única fuerza que puede hacerlo: el peronismo ?uD83CuDFFB



Presentamos junto a @lucasilardo la fórmula de #AhoraPeronismo de pre candidatos para gobernador y vicegobernador de Mendoza. #FrenteElegí ? pic.twitter.com/lbkuSSczcm — Omar Parisi (@ParisiOmar) April 26, 2023

Respecto al hecho de que Liliana Paponet, su compañera de banca en la Cámara de Diputados del Congreso, integre la fórmula de Guillermo Carmona bajo el rol de precandidata a vicegobernadora en la lista del peronismo no camporista, dijo: "Con Lili (Paponet) no tengo ningún problema y entiendo que responde a las directivas de su espacio y de sus conductores. No le he preguntado si fue una decisión personal porque no la he visto. Pero entiendo que si piensa que es el camino y que de esa maner se siente conforme, me alegro por ella.

Sobre la competencia interna el 11 de junio entre Carmona y Parisi, señaló que "las elecciones PASO siempre fortalecen" y que "son espacios de democratización que lo que hacen es fortalecer y ordenar para adentro".

La lista de Omar De Marchi y la nueva "amenaza opositora"

Omar De Marchi, a través del frente La Unión Mendocina, buscará incomodar a Cambia Mendoza -el oficialismo- y existen especulaciones sobre cómo esto podría impactar en el peronismo, principalmente en la repartición de bancas legislativas y en los Concejos Deliberantes. Ante la pregunta de si el espacio de De Marchi representa un peligro para el justicialismo, Uceda opinó: "A mí me parece que De Marchi es un problema para Cornejo y no para nosotros porque los dos son lo mismo. Lo dijo muy bien Omar Parisi: De Marchi ha tenido que salir a buscar diferentes para parecer oposición cuando en realidad no lo es. No podés ser parte de un proyecto hace dos meses y hoy pretender ser algo distinto".

Y añadió que "el problema lo tiene Cornejo y se le nota porque está un poco nervioso. No para de tener furcios y contradecirse. (De Marchi) no es otra alternativa y la verdad es que este modelo está agotado. Se ve en la calle. Yo no me escapo de la crítica de la macro. Hay que encontrar una alternativa porque a eso vino el Gobierno nacional y no lo logramos. Pero la provincia no puede siempre echar la culpa. Si es Macri, la culpa es de Macri. Si es Alberto Fernández, la culpa es de Alberto. Mendoza debe tener planes para generar empleo y bajar la inflación porque sí lo puede hacer. Es mentira que no puede. De Marchi es lo mismo. Así que el problema no es del peronismo, sino de Cornejo.

La @UnionMendocina es una realidad.

Nace una esperanza para una nueva Mendoza. pic.twitter.com/JeWOCefT39 — Omar De Marchi (@omardemarchi) April 23, 2023

La lista de De Marchi está conformada por peronistas no conformes con el rumbo del partido a nivel local. Entre ellos se destacan Jorge Omar Giménez, que buscará convertirse nuevamente en intendente de San Martín; Diego Martínez Palau, el exminisitro de Transporte de Francisco Pérez que luchará por la Intendencia de Las Heras; y el exsubsecretario de Trabajo y referente del sindicato de judiciales Ariel Pringles.

Sobre la presencia de algunos "ex compañeros" peronistas, Uceda aseguró: "No voy a hablar con esos compañeros y ellos no hablaron conmigo para tomar esa decisión. Así que espero que estén tranquilo con su consciencia y su convicción".

Denuncia a Suarez

La diputada kirchnerista, este viernes, denunció al gobernador Rodolfo Suarez nuevamente. La primera vez fue por "sedición" al no acceder a un feriado tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner y esta vez es por "desvío de dinero" respecto de la obra Portezuelo del Viento.

A través de una denuncia anónima, he tomado conocimiento de desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a #Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico. — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) April 28, 2023

"A través de una denuncia anónima, he tomado conocimiento de desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico. Es fundamental conocer qué está pasando con los fondos de Portezuelo del Viento que están contenidos en dicho fideicomiso y cuál es el destino que han tenido las transferencias, sobre todo si se destinan a la especulación financiera", esgrimió la diputada kirchnerista Uceda al respecto.