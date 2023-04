El plan que develó Omar Parisi para sacarle votos a De Marchi

Omar Parisi, se lanzó como precandidato a gobernador por el Frente Elegí, acompañado por Lucas Ilardo como aspirante a vicegobernador. El 11 de junio competirán en las PASO con las otras tres alternativas del kirchnerismo mendocino. En diálogo con MDZ Radio, el precandidato a gobernador habló sobre su relación con Omar De Marchi, su próximo contrincante en las elecciones, y aseguró que como este último buscará votos peronistas, él también intentará captar electores del centro de la provincia.

“Lo público me apasiona. Los desafíos no me asustan. Soy el único candidato que ha tenido un paso importante en el sector privado, eso da una visión privilegiada. Veníamos hablando con Anabel Sagasti desde hace tiempo” comenzó diciendo.

Parisi sostuvo que las matrices económicas a desarrollar en la provincia son la minería, el petróleo al sur de la provincia, la ganadería en la zona este y el turismo. “Tenemos que ver de qué manera se invierte el dinero que tenemos, la generación de infraestructura, la energía solar. Se debe tener la cantidad necesaria de proyectos, para cuando haya oportunidades de financiamiento. No se puede trabajar sin ideas”, remarcó

Con respecto a la actividad minera de la provincia y la modificación de la Ley 7722, el precandidato a gobernador, sostuvo que no plantearía el cambio de dicha ley. “Dentro de su marco, se puede avanzar con Hierro Indio. Se puede progresar con la actividad con licencia social, con un esquema de controles de explotación que sea confiable y que el pueblo de Mendoza crea en ellos”, agregó.

“Portezuelo es el gran debate que tiene que tener la Legislatura, dividida en tres va a ser altamente positiva. Se pueden distribuir esos fondos a través de una ley, que sea producto de un acuerdo. La apertura de De Marchi, permite empezar a discutir sobre ciertos temas. Hasta la semana pasada el bloque de Cambia Mendoza era uno solo y tenía los votos para avanzar en todo lo que querían, en lo que necesitaban y creían que era conveniente. Esto no es bueno, no es democracia, no es república ”, sostuvo.

Además criticó duramente el desdoblamiento de las elecciones y expresó: “Antes se podía hablar de un proyecto conjunto. Hoy son proyectos cuasi individuales, donde se resuelven las cuestiones departamentales antes. Que después vengan las elecciones para gobernador debilita desde lo electoral hasta lo conceptual. No es lo mismo tener una lucha y conversación con las ideas aunadas, que cuando se resuelve de manera individual”.

“No tengo ninguna duda que Omar De Marchi va a buscar votos peronistas. Si no tenía peronismo en su fórmula era muy difícil venderse como oposición. Yo también buscaré los votos del centro de la provincia. Tengo fé en mi gestión, me gustan los desafíos. El Gobierno nacional no está haciendo bien las cosas. Tengo claro que vamos a tener que gobernar con quien gane en Nación. Si nosotros no generamos desde la provincia y nos fijamos solo en lo macro, no nos va a ir bien. La relación con Nación debe ser de diálogo, tenemos que seducir y convencer para que nos den los fondos. Hay que trabajar desde Mendoza para tener una matriz de proyecto. La provincia no tiene obras de infraestructura, ni una política de inversión , los salarios están dentro de los más bajos del país”, cerró.



