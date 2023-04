Omar Parisi se lanzó a la gobernación para “poner el cuerpo” por el peronismo

El kirchnerismo mendocino presentó este miércoles la precandidatura a gobernador de Omar Parisi, quien estará acompañado por Lucas Ilardo como aspirante a vicegobernador. La fórmula de la lista Ahora Peronismo competirá contra otras tres alternativas en las PASO del frente peronista Elegí el próximo 11 de junio. Durante el lanzamiento, los dirigentes resaltaron que salieron a “poner el cuerpo” en un contexto político complejo y advirtió que pese a se los subestimen diciendo que van a “salir terceros”, el peronismo “va a gobernar y está más vivo que nunca”.

El exintendente de Luján y extitular del IPV destacó durante la presentación que “necesitábamos gente que ponga el cuerpo cuando nadie lo quería poner”, en relación a que múltiples figuras del peronismo local declinaron la posibilidad de lanzarse a la carrera por la gobernación.

En este sentido, indicó que “nadie quería poner la cara y hay una nueva generación de peronistas que tienen mucho para demostrar. Vengo a acompañar a esa generación que va a cambiar el rumbo de Mendoza y que nada tiene que ver con el pasado. Quiero aportar lo que sé de la gestión y de mi experiencia en lo privado”.

Consultado acerca de los señalamientos de que el peronismo se prepara para tener un mal resultado electoral, Parisi expresó: “Que nos den terceros, a mí no me preocupa. Lo preocupante sería que no diéramos la lucha, que no tuviéramos idea, que no tuviéramos equipo. Lo preocupante sería que no tuviéramos respuesta para algunos problemas de los mendocinos”.

Señaló que el “el peronismo va a gobernar y está más vivo que nunca. Siempre nos han subestimado”. Asimismo, indicó que pese a que habrá internas en las PASO “nuestra fortaleza es tener un peronismo unido en la diversidad” y que luego del 11 de junio la fórmula ganadora tendrá el apoyo de todos los sectores.

Luego de ser intendente de Luján y presidente del IPV, Parisi continuó ligado a la función pública siendo diputado provincial entre 2015 y 2019. Sin embargo, tras dejar su banca no volvió a ocupar un cargo político.

Ahora regresa a la política nada menos que para encabezar una campaña por la gobernación de Mendoza. Respecto a esta situación, sostuvo que lo hace “porque me apasiona lo público y es lo que más me gusta”. “Yo tengo 36 años de aportes jubilatorios, de los cuales 18 ha sido en lo público y alrededor de lo mismo en lo privado. Pero siempre lo que me gustó y me apasionó es lo público”, aclaró.

“Creo que la provincia necesita tener un cambio de rumbo. Es lo que buscamos. Tengo una visión distinta porque vengo del sector privado hoy, estoy con otros contactos, otras visiones de la realidad, lo cual puede servir. Y creo que estoy sumando al peronismo una visión fuera de lo que es la política en sí, que es muy buena cuando se genera y se hace bien, pero creo que le doy un perfil distinto”, agregó.

Por su parte, el precandidato a vicegobernador Lucas Ilardo afirmó que “Mendoza está en una situación crítica, nosotros creemos que el peronismo es el único camino para cambiar el rumbo” y añadió que ante ese escenario “es necesario tener la capacidad de gobernar en situaciones adversas y Parisi sabe hacerlo”.

Además de cuestionar al frente Cambia Mendoza, los dirigentes peronistas también cargaron contra el espacio La Unión Mendocina, conducido por Omar De Marchi. Apuntaron que los participantes de esa fuerza hasta hace unas semanas comulgaban con el oficialismo provincial y destacaron que en los últimos años la única oposición ha sido el peronismo. “Durante 7 años se levantó la mano en forma permanente para avanzar en todas las reformas y todas las cosas que se hicieron desde la justicia, en la educación, en la vivienda, en el trabajo”, apuntó el precandidato kirchnerista a la gobernación.

Finalmente, Parisi anunció que el 11 de mayo realizará la presentación de su eventual gabinete de gobierno. Remarcó que esos dirigentes serán los encargados de explicar las propuestas relacionadas a cada área.

Al mismo tiempo, manifestó que los ejes de la propuesta de gobierno apuntarán a “mejorar la matriz productiva de la provincia, mejorar los salarios, porque es la provincia que menor actividad económica tiene por salarios que son de los peores del país”. “Y tratar de que con ese crecimiento y con una buena relación, que no es ni genuflexa ni de pelea, con el gobierno nacional que esté, podamos conseguir a través de los proyectos que generemos las inversiones necesarias para la provincia de Mendoza”, concluyó.