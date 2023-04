Pirincho y Flor, la apuesta kirchnerista para retener dos comunas

Santa Rosa y La Paz son dos departamentos del Este provincial que juntos tienen 32.000 habitantes de acuerdo al censo 2022. Pero además de la particularidad de pertenecer a la misma zona de Mendoza, tener pocos habitantes si se los compara con el pobladísimo Guaymallén que tiene más de 300.000, están administradas hace cuatro años por dos intendentes que son de Unidad Ciudadana, una línea del PJ que es kirchnerista y que este domingo 30 darán el primer paso para buscar la reelección, a través de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias). Se trata de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, quien además, preside el PJ y el jefe comunal de La Paz Fernando Ubieta. Los sondeos previos indican que ganarán la elección por amplia mayoría, se cree que podrían llegar al 50% de los votos, manteniendo la primacía en sus respectivos Concejos Deliberantes.

Como el resto de sus pares del PJ, Destéfanis y Ubieta adelantaron las elecciones respecto de las provinciales cuyas PASO son el 11 de junio. A diferencia de los restantes 4 intendentes justicialistas, su pertenencia a Unidad Ciudadana, identificado con el kirchnerismo, hizo que la campaña de ambos tuviera una característica se basó en las obras públicas realizadas, en la inversión en deporte y cultura, en educación, pero resaltando que fue gracias a Nación. Lejos de renegar del Gobierno nacional, tanto Destéfanis como Ubieta destacaron los aportes a sus respectivas comunas. De hecho, ambos se mostraron en muchas oportunidades durante estos años con ministros nacionales tanto en Mendoza como en Buenos Aires, gestionando personalmente obras para sus departamentos.

Pero la campaña, además, está basada en una idea de que Destéfanis y Ubieta son "lo nuevo” que buscan imponerse sobre “lo viejo” que pretenden que la ciudadanía vea representado en algunos de sus contrincantes. Es que no solo por edad – la exreina nacional de la Vendimia tiene 32 años- sino también porque en el caso de Santa Rosa hay dos rivales que ya gobernaron el departamento. Se trata de la radical Norma Trigo, una de las postulantes de Cambia Mendoza que fue intendenta y del histórico dirigente demócrata y ex jefe comunal Antonio Ponce quien también va por ese frente electoral. Las autoridades provinciales del PD dijeron a MDZ, que Ponce hoy no representa al partido porque los demócratas como fuerza política no están dentro de CM. En el caso de La Paz, se da una particularidad: ninguno de los exintendentes radicales que son hermanos Gustavo y Sergio Pinto- quienes administraron durante 23 años la comuna- se presentaron a los comicios, como todo indicaba que iba a ocurrir, ya que desde la UCR muchos dirigentes dejaron entrever esa intención. Por el contrario se presentaron otros dos precandidatos por Cambia Mendoza que son desconocidos- Osvaldo Naves y Ramiro Blanco- si se los compara con el nivel de conocimiento de los Pinto. No se trata de un detalle: en la boleta única papel, que se estrena en estas elecciones, la ciudadanía deberá marcar con una lapicera un precandidato para cada categoría que se elige (en este caso intendentes y la mitad de los concejales) y para eso, necesita saber quiénes son.

En Santa Rosa, Destéfanis no tiene competencia interna.Va segunda en la boleta, de izquierda a derecha, por el frente Elegí Santa Rosa. Por Cambia Mendoza se presenta Trigo; Ponce; Leo Fernández (quien nuclea dirigentes radicales, del Pro y del Movimiento de Integración y Desarrollo) y Ricardo Manuel Villalba quien está apoyado por el precandidato a gobernador radical Luis Petri. También se presentan Elio Hernán Pannocchia por el Partido Verde y Eugenia Magallanes por el Frente Liberario, Demócratas y Jubilados. Aunque en la campaña municipal, lo provincial no tuvo mucho peso, Petri posó junto Villalba, y su contrincante en la interna de Cambia Mendoza, el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo también con alguno de los suyos como con Fernández, un joven de 33 años que tiene un plan para el departamento apoyado por el MID.

En el caso de La Paz, Ubieta tiene tradición familiar en el PJ. Su papá, Ricardo Pirincho Ubieta fue candidato y además presidió el club Juventud Unida de La Paz, cuyo presidente hoy es el hermano del jefe comunal, Rolando. En ese contexto el deporte aparece como una de las banderas del jefe comunal. “Yo soy una apasionado del fútbol”, se ha definido el intendente muchas veces, quien además viene del sector bancario y cuenta con el respaldo del Secretario General de la Bancaria y vicepresidente del PJ Sergio Giménez, quien fue uno de los primeros dirigentes en lanzar su reelección. Una curiosidad: como a su padre, a Fernando también se lo llama “Pirincho”, porque en verdad a toda su familia se la reconoce así, y por lo tanto son los "Pirinchos", como el nombre del pájaro.A ese apodo lo lleva en la boleta junto con su apellido.

Cuando Ubieta ganó la elección en 2019s lo hizo por solo 54 votos de diferencia contra el radical Diego Guzmán. Obtuvo el 50,33% de los sufragios mientras que el radicalismo el 49, 67%. Cuatro años después, en PJ esperan que se imponga con amplia mayoría dejando atrás a los rivales. La boleta única de La Paz es muy corta: tiene cuatro precandidatos a intendentes: Ubieta quien está ubicado último por el Frente Elegí Gestión La Paz; Blanco y Navez por Cambia Mendoza y Patricia Mercado por el Partido Verde. El radicalismo, que es la principal fuerza opositora en ambos departamentos, cuestiona la dependencia municipal de la ciudadanía en cuanto al empleo. Fernández, uno de los cuatro precandidatos de Cambia Mendoza en Santa Rosa, presentó un plan para crear fuentes de trabajo en el sector privado.Con ese argumento del trabajo municipal, dan como un hecho que el kirchnerismo conservará las comunas. Para las gestiones peronistas en cambio, su triunfo se debe a la apuesta a la inclusión social y a las obras gestionadas a nivel nacional.

El próximo 30 de abril elegí gestión, elegí La Paz. #ElegiGestiónLaPaz pic.twitter.com/3HFVrAVewf — Fernando Ubieta (@Ubietafer) April 3, 2023