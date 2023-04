Piden prisión efectiva e inhabilitación de por vida a exintendente K por corrupción con la obra pública

Este miércoles, en los tribunales de La Plata, se llevó adelante la jornada de alegatos en la causa conocida como “Cordón Cuneta”, que tiene como principal imputado al ex intendente de Brandsen Gastón Arias - actual funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires -, a los ex funcionarios municipales Juan Manuel Bidegain, María Alejandra Videla y al constructor Marcos Héctor Sacchi.

Cabe recordar que sobre Arias hay en proceso otras 10 causas por hechos de corrupción durante su gestión al frente de la municipalidad de Brandsen, que le ocasionaron a las arcas del Estado Nacional un perjuicio por más de 10 millones de dólares, destacándose la denuncia más pesada en su contra la obra “Tendido Eléctrico”, que fue archivada en dos oportunidades por la fiscal que entendía en la causa.

Exintendente de Brandsen Gastón Arias (en el centro).

La jornada arrancó con los alegatos de la representante del Ministerio Público Fiscal de la provincia, la Dra. Victoria Huergo, agente Fiscal de la Unidad de Instrucción Nº8, y posteriormente siguieron los abogados que representan al municipio de Brandsen, denunciantes en la causa. El turno de los alegatos de las defensas se fijó para el 3 de mayo

Durante su exposición, la Fiscal dejó en evidencia la trama de corrupción encabezada por el exintendente Gastón Arias por las que el Ministerio de Planificación Federal, bajo la tutela de Julio de Vido mediante el programa “Más Cerca”, pagó la totalidad de una obra de seis cuadras de cordón cuneta de las que solo se hicieron dos.

La Dra. Victoria Huergo en su alegato remarcó que el plan original del Ministerio era por 25 cuadras divididas en dos etapas: una primera de seis cuadras y la segunda de 19 cuadras, no llegando a concretarse por el cambio de gobierno en el 2015, pero que los imputados habían iniciado los trámites para obtener los fondos.

La investigación de la fiscalía determinó que las obras no tenían controles ni ningún tipo de planificación; es decir, “las podían hacer en cualquier parte del municipio. De hecho, las únicas dos cuadras de cordón cuneta que se hicieron fueron en cercanías al domicilio del ex intendente Arias”.

La fiscal comprobó que el constructor, Marcos Sacchi, cotizaba por debajo de lo establecido por el municipio para posteriormente pedir mayores costos, “cobrando la totalidad de la obra a los 60 días de su adjudicación”; maniobra parecida a la denunciada en la causa de Vialidad Nacional.

Otro de los ítems del alegato de la Dra. Huergo, fue que para este tipo de obras se contrata un seguro de obra, llamándole la atención que la aseguradora no haya cuestionado que el constructor no terminó la obra y preguntándose: “¿Alguien le cuestionó a Sacchi que faltaban cuatro cuadras? ¿Y que una de las dos cuadras que hizo estaba toda rota? No hubo planteos porque esto formaba parte de un armado documental, tendiente a justificar la percepción de los fondos que giraba la Nación. Posiblemente Sacchi (el constructor) se haya quedado solo con lo que él hizo y el remanente de las cuatro cuadras de cordón cuneta quedó en los bolsillos de los funcionarios municipales. Sacchi reconoció que cobró la totalidad de las 6 cuadras, que solicitó mayores costos y que hizo 2 cuadras que le demandaron dos días de trabajo”.

En otra parte de los alegatos, la fiscal Huergo dijo: “Le pido al Sr. juez que lea todos los chats de los imputados, claramente denotan este acuerdo del que estoy hablando, destacando la forma que se pone de acuerdo para elegir defensores y cómo amenazaban a los testigos: 'Hay que hacerle llegar que lo vamos a matar'; esto en relación a un testigo. 'Hay que clavarles denuncias penales a todos los que estén en el medio. Hay que meterles terror’; está claro que los imputados están hablando de la causa” Chats con amenazas de los acusados.

“A modo de síntesis - dijo - entiendo que estamos en presencia de una red defraudatoria en perjuicio de la administración pública”. Por lo que la fiscal Victoria Huergo pidió que al ex intendente Arias se le aplique el máximo de pena para este tipo de delitos: 6 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, accesorios legales y costas, además de ordenar su detención.

El resto de los imputados corrió con igual suerte: a Juan Manuel Bidegain y a Adriana Videla les pidió 5 y 4 años de prisión respectivamente, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, accesorios legales y costas y ordenó su detención. En cuanto al constructor Marcos Sacchi, no solicitó su detención y pidió 3 años y 6 meses de arresto, más el pago de accesorios legales y costas.

Al término de los alegatos, la fiscal Victoria Huergo explicó a MDZ por qué pidió la detención efectiva de los imputados: “Entiendo el comportamiento expresado en la etapa de investigación y en el juicio. Los imputados buscaron amedrentar testigos y ponerse de acuerdo en las declaraciones. Todo eso expresa una peligrosidad aunada a los mayores recursos y herramientas que tiene un funcionario público, Por eso entiendo que genera un peligro procesal que amerita la detención antes de que quede firme la condena”. Fiscal Victoria Huergo.

En cuanto a que el ex intendente Gastón Arias, el principal imputado, es funcionario del estado provincial, la fiscal dijo: “Es algo muy delicado, porque si bien existe la presunción de inocencia, frente a una sentencia condenatoria se debilita. No soy quién para decir queétemperamento tendrían que seguir con relación al cargo público que ocupa”.

Por su parte, al escuchar los alegatos de la fiscal y la querella, el intendente de Brandsen Daniel Cappelletti, denunciante en la causa, sostuvo a MDZ: “Me pareció muy sólido el alegato de la fiscal y de nuestros abogados. Confío en que se va a hacer justicia. Estoy convencido de que alguna vez en la provincia de Buenos Aires y en el país tenemos que creer en la Justicia. Hoy, la fiscal Huergo puso ese grado de credibilidad que debemos tener en la Justicia”.