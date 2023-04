Vialidad: el fiscal Diego Luciani y Cristina Fernández de Kirchner apelaron el fallo

El fiscal Diego Luciani y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apelaron el fallo del Tribunal Federal 2 respecto a la Causa Vialidad. La condenada a seis años de prisión por fraude en la administración del Estado -en la obra pública de la provincia de Santa Cruz- exige absolución y el acusador solicita una revisión en los cargos expuestos en relación a la asociación ilícita.

El fiscal no sólo señaló que Cristina Fernández de Kirchner, José López y Nelson Periotti sean condenados por asociación ilícita, sino que exigió revocar las absoluciones del exministro Julio de Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.

Lo presentado por el fiscal Diego Luciani

El funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación afirma su argumento en el entramado general de asociación ilícita que sostiene que llevó a cabo el Gobierno de la expresidenta. Denuncia la gestión del el exministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como una estructura jerárquica en la que se dotó de maladversaciones de fondos públicos.

Luciani toma como punto de justificación una parte del texto presentado por el Tribunal Federal 2: “Las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El fiscal Diego Luciani.

"Es decir, y tal como ha quedado demostrado de manera indubitable a la luz de los mensajes de texto recabados del teléfono de José F. López y del análisis de la prueba documental y testimonial (v., acápite III), los integrantes de la asociación ilícita planearon el abandono de las rutas, lo que implicó, no sólo la disolución de la asociación ilícita, sino también –y a consecuencia de ello– el cese de la comisión de los delitos", expresa en el recurso de casación.

"Porque de la lectura del voto de la mayoría pareciera que –a pesar de todos los elementos de prueba que demuestran que Cristina E. Fernández, Julio M. De Vido, José F. López, Nelson G. Periotti y Lázaro A. Báez se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años–, nos encontramos simplemente frente a una defraudación cometida por la sumatoria de diversos aportes", agrega el fiscal.

"Pero uno no puede borrar con el codo, lo que se escribió con la mano, y la sucesión de hechos que hemos descripto muestra muy claramente las notas características de una asociación ilícita, incluso en la propia definición que nos proporciona la mayoría del Tribunal", suma.

La contraparte de Cristina Fernández de Kirchner

El escrito presentado por los abogados defensores de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, niega algún tipo de motivación privilegiada en las partidas presupuestarias para la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Exige que Cristina Fernández de Kirchner sea absuelta por el cargo de administración fraudulenta.

En mayor profundidad, el recurso de Casación deriva su motus de acción al Ministerio de Planificación Federal y afirma que en reiteradas ocasiones han bajado el presupuesto de las asignaciones. Acusa a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de ocultar pruebas y falsear datos obrantes en la causa.

Los abogados denuncian doble vara y sostienen que el Tribunal Federal 2 decidió "mirar para otro lado" respecto a lo presentado en la materia. Utilizan la frase del "reino del revés" para ilustrar el argumento de que la Justicia no investigó una acusación falsa. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Contraponen el argumento de administración fraudulenta expresando que la expresidenta no participó en ninguno de los procesos de adjudicación, ejecución, certificación y pago de las obras investigadas en la causa. De esta forma, destacan que carece de vinculación con un fenómeno de colusión empresaria o de falta de competencia.

Afirman que no puede ser vinculada de manera alguna con la posible existencia de sobreprecios, procedimiento de determinación en el que ella jamás intervino.

"Sentado cuanto precede, y no obstante la suficiencia del argumento desarrollado precedentemente, no se nos escapa que el tribunal, al referirse a nuestra defendida, hace referencia a que ella sería responsable de la causación de un riesgo que, en forma 297 acumulativa, habría ocasionado el resultado disvalioso. Empero, esta resulta ser otra de las tantas afirmaciones arbitrarias y contradictorias que se incluyen en la sentencia. Ello así, pues la hipótesis de riesgos acumulativos lógicamente debería reposar sobre la idea de una coautoría, extremo que el tribunal no tuvo por probado", destacan los defensores.

"En suma, en un Estado de Derecho, Cristina Fernández de Kirchner jamás puede ser condenada por el delito de administración infiel. Como consecuencia de ello, también la pena de decomiso impuesta resulta otra consecuencia aberrantemente ilegal que se desprende del fallo", agrega el recurso de Casación.