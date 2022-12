El inicio de todo: la denuncia que terminó con la condena a Cristina Kirchner

Ricardo Stoddart acompaño la gestión de Javier Iguacel al frente de Vialidad Nacional, como gerente de Asuntos Jurídicos. Fue el encargado de la auditoría interna en las 51 obras adjudicadas a Austral Construcciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que derivaron en el juicio por hechos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Hoy tuvo uno de los puntos finales con la lectura de sentencia de los jueces.

En la charla con MDZ, el exfuncionario de Vialidad Nacional, relató la génesis de la denuncia. “Desde el minuto cero de la auditoría nos dimos cuenta de que había hechos delictivos. Encontramos evidencias suficientes para demostrar la existencia de una organización corrupta que asignaba obra pública de forma arbitraria e ilegal en la provincia de Santa Cruz”, explicó. “Santa Cruz es una provincia que no llega al 1% de la población del país y tenía cerca del 12% de las obras públicas que otorgaba Vialidad Nacional, con una particularidad: muchas rutas provinciales y la mayoría son de ripio”, agregó Stoddart.

El exfuncionario de Vialidad Nacional agregó: “Lo primero que nos llamó la atención fue la Ruta provincial 9, es toda de ripio y une el mar con la cordillera. Otro tema que encendió alertas era que los funcionarios que estuvieron entre el 2003 y el 2015 en Vialidad Nacional eran los mismos que habían estado con anterioridad en la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando de Julio De Vido, José López y Nelson Periotti. Durante diez años, Periotti fue presidente de la Dirección de Vialidad santacruceña y después estuvo todo el periodo de Néstor y de Cristina, como administrador general de Vialidad Nacional”, detalló el exfuncionario.

La cronología siguió “el 8 de enero del 2016 nos encontramos con un gran paro de los trabajadores de Austral Construcciones, reclamando salarios atrasados. Cuando vemos los estados de la deuda que tenía Vialidad Nacional con Austral Construcciones descubrimos que no debíamos un centavo. No solo no le debíamos nada, sino que se habían pagado por adelantado todos los certificados”, completó Stoddart.

El empleado trucho de Vialidad Nacional que trabajaba para Lázaro Báez

El exgerente de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional contó que Báez tenía un empleado trabajando en las oficinas de Vialidad Nacional en Santa Cruz. "Hay un dato de color muy interesante, en representación de Vialidad Nacional fue a la reunión de conciliación del ministerio de trabajo santacruceño Miguel Salazar. Cuando veo ese nombre en el acta me llamo la atención, no sabía quién era. Llamo a Santa Cruz para que me informen quién era. En ese momento nos enteramos que Salazar era empleado de Lázaro Báez, no lo podíamos creer; 8 años ocupó un escritorio de una dependencia nacional y era quien se encargaba de las certificaciones y las redeterminaciones de obras para todo el Grupo Austral”, relató.

“Ante ese panorama -agrego el exfuncionario- Iguacel ordenó la auditoria de las 51 obras asignadas al Grupo Austral. Comprobamos que 47 obras no fueron terminadas. Eso sí, el Estado pagó la totalidad de las 51 obras”. Y añadió: “A los 60 días de la firma del contrato, cobraban el 35% del total entre anticipos y certificados de movilización, que no se habían realizado”.

Stoddart graficó cómo son los pasos una vez que se gana una licitación: “Para que se entienda, cuando se firma un contrato, las empresas tienen un cronograma de obras que van marcando los tiempos de ejecución de los trabajos en función a la duración del contrato. Austral Construcciones no cumplía con estos cronogramas. En Santa Cruz pagaban las obras en tiempo récord, con prórrogas que triplicaban en meses el contrato original, cobrando más plata por la actualización de costos”.

Otra de las irregularidades detectadas, según el denunciante, era la celeridad con la que se adjudicaban las obras a las empresas de Báez: “Generalmente pasan 200 días entre el llamado a licitación y firma de contratos. Con Austral Construcciones se hacía en tiempo récord. A los 29 días firmaban los contratos”, recordó. Además, sostuvo que el holding de Lázaro Báez presentó la misma planilla de equipos en 34 obras, presentando en el 90% de las obras el mismo responsable técnico, “cuando el representante técnico tiene la obligación de tener residencia en la obra. Con lo cual queda más que claro que no había ningún tipo de inspección de nada“.

Por otra parte, Stoddart afirmó que la persona que pusieron a manejar la gerencia de finanzas de Vialidad Nacional, venía de Inverness, la financiera de Ernesto Clarens. “Es decir que la persona que sacaba los pagos a las constructoras era una persona puesta por Clarens. Procesado en la Ruta del dinero K como la persona que más lavó dinero de la obra pública”.

La impunidad era total, le ponían hasta los centavos a los presupuestos estimados

“Otro dato que aportamos a la investigación -afirmó el exfuncionario- es que la mayoría de las obras se hacían a través de convenios firmados entre Vialidad Nacional y secretarías del Gobierno santacruceño, fuera de todo tipo de control. Algo que nos llamó la atención es que los presupuestos oficiales de obra; que son estimados, tengan hasta los centavos”, agregó.

Se presentaban a las licitaciones con un dibujo

“Evidentemente querían la plata de la obra pública. No había un solo proyecto ejecutivo de obra terminado, a las licitaciones se presentaban con un gráfico o un dibujo de lo que sería la futura obra. Ni siquiera tenían un anteproyecto”, graficó el encargado de hacer la auditoria de Vialidad Nacional, quien afirmó que la mayoría de las obras adjudicadas al grupo de Lázaro Báez no estaban incluidas en el Presupuesto nacional. “Es una gran irregularidad. No se pueden adjudicar obras si no están presupuestadas con número de partida en el Presupuesto nacional”, explicó.

Las irregularidades detectadas en la auditoría que encabezó Ricardo Stoddart y contadas a MDZ se asemeja al guión de una película clase B norteamericana. Lo cierto es que luego de la lectura de sentencia, habrá un antes y un después para la política argentina.