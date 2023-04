Horacio Rodríguez Larreta recogió el guante y le dedicó un potente mensaje a Cristina Fernández de Kirchner

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, siguió atentamente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el lanzamiento de la Escuela Justicilista Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, donde la vicepresidenta, entre otras cosas cargó fuertemente contra Javier Milei y la oposición.

"Escuchar hablar a Cristina Fernández de Kirchner como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna", sentenció Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que lo único que le preocupa es su impunidad".

Escuchar hablar a @cfkargentina como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna.

Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 27, 2023

Rodríguez Larreta se animó a aventurar que "por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado".

Para finalizar, sentenció: "No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos".

En uno de los pasajes de su discurso, Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra Rodríguez Larreta al decir que "estaba a cargo del PAMI" durante el Gobierno de la Alianza e "integraba el Grupo Sushi", y consignó también que el diputado Ricardo López Murphy "había descontado el 13% a estatales y jubilados" durante esa administración, entre otros funcionarios de la oposición que formaron parte de esa gestión.



La vicepresidenta señaló, sin nombrarlo, que López Murphy "duró 10 días" en el cargo y "lo echó la Franja Morada", y en sus críticas al recorte que la oposición promueve en la educación pública, afirmó que incluso "ahora nos proponen los vocuhers", en alusión al dirigente libertario Javier Mile