Como Mauricio Macri, Alberto Fernández también se arrepiente de su renunciamiento

“Alberto está cayendo recién ahora de su decisión de renunciar a su reelección. También, como Mauricio Macri, dice estar arrepentido de haberlo dicho”, confesó uno de los funcionarios que trabajan en las cercanías de un ministro que aún no sucumbió a las furibundas críticas del kirchnerismo massissta y agregó: "Son tan impiadosos que no sé qué puede pasar si lo siguen aislando y pegando tanto"..

Efectivamente, Alberto Fernández se quedó casi sin ninguna herramienta para impedir que su figura pase a ser sólo decorativa. Hay pocos ministerios del organigrama oficial sin que La Cámpora o el Frente Renovador no tenga predominio absoluto. Inclusive se conoció que también tuvo que ceder el control del Banco Central en manos, también formal, de Miguel Pesce. "Todo esto es innecesario. No podes matarlo así", siguió con su reflexión.

A horas de la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata, varios ministros se animaron a analizar, por primera vez, que ella termine presentándose como candidata y deje de lado su autopercepción de proscripta. “Hoy es posible. Los pibes están muy lanzados”, dijo en una reunión con unos pocos funcionarios de su cartera.

A pesar que tuvo una gran repercusión mediática, a las 08.00 AM de hoy el hashtag #Cristina2023, en el que el primer firmante fue el jefe de asesores de Axel Kicilof, Carlos “Carli” Bianco solo tuvo unos 1.200 me gusta. Poco para un clamor.

Es parte del renovado pedido por su candidatura que iniciaron los referentes del kirchnerismo no alineado con Máximo Kirchner que les viene advirtiendo a propios y extraños que su madre no quiere saber nada con presentarse como candidata “a nada”. Como se sabe, Bianco no habla mucho con el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Hace algunos días, cuando empezaba a desbordarse el precio del dólar y la economía blanqueaba su descalabro, Axel Kicilof se juntó con numerosos gremialistas entre los que estaba Pablo Moyano y, convocados por su ministro de Trabajo, Walter Correa, debatieron sobre numerosos temas de actualidad y, fundamentalmente, en torno a la necesidad que ellos observan que tiene el oficialismo de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata presidencial.

Ayer Sergio Massa, quien no oculta su afán por ser candidato presidencial único del Frente de Todos, se juntó con la conducción de la CGT y los ex aliados más fuertes de Alberto Fernández como lo fue el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico. A su lado se sentó el principal asesor político que tiene el presidente y que se referencia en ese espacio, Fernando “Chino” Navarro.

La reunión no fue muy extensa. Por el contrario. Sólo significó un supuesto apoyo de estos sectores al “esfuerzo que realiza el ministro de Economía” en las actuales circunstancias. Es ese respaldo que aún no se expresó por los canales más orgánicos como el Partido Justicialista, los intendentes o los gobernadores de ese partido que por ahora siguen haciendo cuentas y especulan por cómo cerrará todo esto.

“Le pedimos que active la plata para los comedores”, reconoció, sin vueltas uno de los participantes. Esas partidas no llegan con la asiduidad y necesidad requerida. Algunos circunscriben esta situación en que la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz es una de las pocas “albertistas” que sobrevive. Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, que atienden en los dos lados. Desde la demanda y la respuesta como funcionarios de Desarrollo Social.

No hubo tampoco ningún reclamo sobre la implementación de una “suma fija” para los trabajadores que sí exigió públicamente Máximo Kirchner en la reunión del PJ bonaerense de hace un mes en La Plata. Queda claro que no hay plata.

“¿Puede que Alberto los mande haya lejos y se vaya?”, fue la pregunta de MDZ a la fuente que le confió la desazón del presidente ante su notorio aislamiento. “Amenazas, como miles que hizo en el pasado y que jamás cumplió”, contestó este ya desanimado y desdichado dirigente nacional.