Así planea dolarizar la economía argentina Javier Milei

El diputado Javier Milei, precandidato presidencial del liberalismo, estuvo este miércoles por la noche en A dos voces (TN) para hablar de sus propuestas para dolarizar la economía argentina y poner fin a la inflación.

Durante la entrevista, Milei detalló que la inflación “durante el primer período del régimen K fue casi del 10%, en el segundo, 30; con Macri, 40. Hoy es de más del 100%”.

“La pregunta no es si quiero dolarizar, la pregunta es por qué nos quieren esclavizar con el peso. Y la pregunta central es de índole moral: ¿Quién está a favor del robo? Les voy a demostrar que la política monetaria es un robo”, señaló el diputado de La Libertad Avanza.

Con críticas al Gobierno actual (de “delincuentes”, como describió), insistió en que “la política monetaria es un mecanismo de robo de los políticos”.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros proponemos un sistema de competencia de monedas a la luz de lo que eligieron los argentinos a lo largo de la historia, que es el dólar”, explicó al ser consultado sobre el “cómo” de su propuesta. “Vamos a liquidar el Banco Central en dólares”, adelantó.

Y preguntó: “¿Es muy exigente pretender convertirnos en Sri Lanka?”.

En otro pasaje de la extensa entrevista, Milei - que se posiciona como el candidato presidencial más votado – aseguró: “Yo vengo verdaderamente a transformar la Argentina, el verdadero cambio es La Libertad Avanza, que es un cambio de 180° frente a lo que hicimos en los últimos 100 años, de ser el país más rico del mundo somos 140, tenemos más de 40% de pobres y 10% de indigentes”.

Javier Milei la rompió en #ADosVoces



"Yo vengo verdaderamente a transformar la Argentina, el verdadero cambio es La Libertad Avanza, que es un cambio de 180° frente a lo que hicimos en los últimos 100 años, de ser el pais mas rico del mundo somos 140, tenemos mas de 40% de… pic.twitter.com/TsQRtLp9vq — Roberto Robledo (@Robertomrobledo) April 27, 2023

“Se puede hacer, pero ¿saben lo que hace falta? Coraje, coraje para enfrentar a todos los políticos ladrones que se benefician de todo este sistema inmundo", sostuvo.

Y adelantó: “Mi candidata a vice es una mujer brillante, que tiene mi máxima admiración, respeto y confianza”.

La dolarización de Milei

“Primero voy a mandar el proyecto; el Congreso me lo puede rechazar, pido un referéndum vinculante. Si no me lo aprueban voy por la consulta popular. Y supongamos que aún así la gente no lo aprueba, que sería raro, voy por el Plan Motosierra”, explicó.

“La dolarización implica hacer un ajuste del gasto público”, insistió. Y agregó: “Si yo llegó es porque la gente odia la inflación y sabe que el único que le puede poner fin soy yo”.