Néstor Majul criticó duramente al peronismo de Maipú y asegura que la seguridad mejoró

De cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Maipú, el precandidato a intendente por Cambia Mendoza y subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza, Néstor Majul, habló en MDZ Radio sobre sus aspiraciones en el departamento. Sobre la seguridad, admitió problemas pero aseguró que la situación es mejor que hace algunos años.

“Tenemos mucho entusiasmo de que la gente nos elija. La estrategia del peronismo en Maipú es despegarse del Gobierno nacional. Sentimos que a la gente le está pasando lo mismo que a nosotros, sienten el estancamiento. Todos los ministros de Alberto Fernández se fueron a sacar una foto con Matías Stevanato, esto es contraproducente para él. Ellos niegan que son kirchneristas, pero ayer salieron a defender la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo. El PJ mendocino podría diferenciarse pero no lo hacen”, sostuvo.

En este sentido, Majul sostuvo que 40 años de peronismo en el departamento ha producido “un desgaste” en el mismo. “Todo lo bueno que tenían que dar ya lo dieron. No se han hecho inversiones acorde a su crecimiento, y hace 15 años que viene sucediendo. ¿Nadie se dio cuenta? . Si sigue evolucionando de esta manera, no solo no tendremos problemas de agua, sino que no habrá. Esto se soluciona con más obras de infraestructura”, agregó.

Con respecto a las críticas por problemas de inseguridad en Maipú, aseguró: “El intendente le echa las grandes culpas al Gobierno de Mendoza, nos echa la culpa de que siempre faltan policías, eso es mentira. Hay 100 policías más y móviles. Tiene un relato kirchnerista, vos le das los números por escrito y siguen diciendo lo mismo. Para gobernar un departamento de más de 216 mil habitantes no hay que ser un tibio. En 2020 le planteé que podría tener el mejor centro de monitoreo de la provincia”.

“Soy responsable, con el ministro de Seguridad, de la seguridad en la provincia. Es cierto que los delitos sociales son una cuestión de todos los días. Tenemos una cifra negra importante, es decir los delitos que no se denuncian. Es un tema cultural también, el tema económico influye. No hay un solo dealer que le venda droga a un pibe a cambio de un celular. Este dispositivo alguien lo vende y lo compra por 20 mil pesos, en el mercado legal está a 200 mil. La misma sociedad compra esos celulares. Lo mismo sucedía con las cubiertas. A mi hijo le han robado 3 o 4 celulares. Tenemos problemas pero estamos muchísimo mejor que hace unos años”, cerró.