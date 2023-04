Leopoldo Moreau confesó lo que une a Cristina Kirchner con Javier Milei

En medio de la interna del Frente de Todos (FdT), y de la danza de nombres para ser candidatos a Presidente, el diputado nacional oficialista Leopoldo Moreau hizo un particular análisis de por qué la vicepresidenta, Cristina Kirchner, debe competir en las urnas. En esta línea, el legislador expresó que "es la única que puede sacar al país de este quilombo".

"Cristina tiene que ser candidata porque necesitamos una estadista para salir de esta crisis. Y la sociedad lo sabe, la gente en la calle lo sabe. A mí la gente en la calle me para y me dice, ‘Leopoldo, si no es Cristina, voy a votar a Milei’, y vos te quedas frío"", afirmó en diálogo con 990 Radio.

Y continuó su relato exponiendo que tienen en común ambos políticos: "La candidatura de CFK es más disruptiva que la de Milei, que habla de la casta y dice pavadas, es un manochanta, pero canaliza una bronca. Cristina no es manochanta y la gente sabe que se enfrenta a los poderes reales”.

El diputado nacional del Frente de Todos afirmó que la vicepresidenta "está en condiciones de plantear un escenario de acuerdos políticos para que se discuta lo que hay que discutir".

Operativo clamor por CFK

"Cristina tiene que ser candidata, no solo porque representa mejor al Frente de Todos, sino también porque no hay ninguno que se acerque en competitividad electoral: además, es la única que nos puede sacar de este quilombo", sostuvo Moreau en otra parte de la entrevista.

El diputado del FdT afirmó que la titular del Senado "está en condiciones de reconstruir el pacto democrático, de plantear un escenario de acuerdos políticos para que se discuta lo que hay que discutir: la deuda externa, el sistema bimonetario, los recursos naturales".

"Ella plantea la agenda real de lo que hay que resolver", añadió el integrante de la bancada del Frente de Todos en la Cámara baja.

Críticas para todos

Asimismo, lamentó que "el Gobierno no entendió que había que enfrentar al poder real". Moreau también acusó a la oposición de intentar "dar un golpe de Estado económico para ver si pueden derrumbar al Gobierno antes de que termine su mandato y fundamentalmente porque a partir de esa situación van a estar en condiciones de llevar adelante el ajuste que quieren, pero haciéndolo recaer sobre este Gobierno".

"Te endeudan y después usan la deuda para hacer explotar la bomba de la economía y poner sus planes de ajuste. Esta historia ya ocurrió en el último tramo del Gobierno de (Raúl) Alfonsín", continuó.

Y concluyó: "Están haciendo todo lo que pueden para hacer estallar la economía, aunque esto significa enormes costos para el pueblo".