Judiciales endurece su postura tras no arreglar en paritarias y aplican medidas de fuerza

El gremio de Judiciales anunció que permanecerá en estado de alerta y movilización, esto implica un quite de colaboración y "apagones" informáticos. La decisión se tomó tras una asamblea que realizó el sindicato el pasado viernes donde, según aseguraron, las medidas se aprobaron por unanimidad.

El endurecimiento en la postura de los trabajadores llegó luego de que el Ejecutivo provincial manifestara que este año sólo otorgarán las subas salariales acordadas en las paritarias y que no habrá aumentos por decreto para los sectores que no firmaron los acuerdos.

Justamente, son los judiciales quienes conforman la corta lista de sindicatos que decidieron no acordar la paritaria. El último ofrecimiento contempla un 71% de aumento anual al básico y tres mesas de revisión en junio, julio y octubre de 2023. Estas mesas de junio y julio solo se activarán si la inflación informada por el Indec supera el aumento percibido por los agentes públicos. A su vez, este incremento al básico se acompaña con mejoras en el adicional específico que tienen los trabajadores y trabajadoras de cada sector.

Desde el gremio manifestaron que la fecha de las mesas revisoras coinciden con el calendario electoral y reclamaron una recomposición por la pérdida salarial del 2020; entre otros argumentos en contra de la propuesta oficial.

A través de un comunicado, el sindicato alertó a sus agremiados a "promover quite de colaboración: trabajo a código, apagón informático y no cargar en el sistema en horario de asamblea, no trabajar fuera de horario, no utilizar elementos personales (teléfono, computadora, conexión internet, etc.), no realizar trabajo de mayor jerarquía, no trabajar si no están dadas las condiciones adecuadas de trabajo. Estas medidas abarcarán todas las unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del poder judicial".

Además se invitó a realizar asambleas de una hora y llevar adelante acciones de visibilización del conflicto (cartelazos, bocinazos, etc.) y movilizaciones (en el interior de los edificios y a su alrededor). También adelantaron que encabezarán una marcha el próximo 1 de mayo.