El diputado y cuñado de Alfredo Cornejo le dio la espalda a Jorge Difonso y apoyará a Cambia Mendoza

El diputado provincial de Unión Popular y oriundo de San Carlos Mauricio Torres sorprendió este lunes a la tarde al señalar a través de sus redes sociales que "el camino es a través de Cambia Mendoza". La noticia impacta en el arco político al tener en cuenta que Unión Popular, con el diputado Jorge Difonso a la cabeza, decidió en febrero romper su relación con el frente oficialista y que en la actualidad dicho espacio se unió a las filas de "La Unión Mendocina", con Omar De Marchi a la cabeza.

Torres, que obtuvo su banca en 2022 y que recién la dejará en 2026, también tiene una particularidad: está casado con una de las hermanas del senador nacional y precandidato a gobernador Alfredo Cornejo, por lo que se convierte en su cuñado.

"San Carlos y nuestra #Mendoza necesitan una posición clara y coherente. No debemos permitir que el oportunismo vacío de ideas facilite el avance del populismo. El camino es a través del @FrenteCambiaMza", expresó Torres en sus redes sociales.

Tras la ruptura, Torres quedó en una encrucijada con Cornejo debido a su relación. El 6 de marzo confirmó que seguiría a Difonso en la decisión de romper con el oficialismo y le dijo a MDZ: "Son muchos años de militancia y tengo que ser consecuente con lo que pienso". No obstante, este lunes confirmó que no acompañará a Difonso, compañero de banca y amigo, en la decisión de no pertenecer a Cambia Mendoza.

Otra cuestión que resalta es que tanto Jorge Difonso como el actual intendente de San Carlos, Rolando Scanio, integran la lista de De Marchi como candidatos a diputados provinciales.