Oficial: Jorge Difonso rompió y Cambia Mendoza se queda sin un aliado

Es oficial. Unión Popular dejó de formar parte de Cambia Mendoza, rompiendo así su relación política con la Unión Cívica Radical (UCR). La decisión fue tomada este miércoles por la noche tras una reunión convocada por el sancarlino Jorge Difonso y con la participación de miembros del partido.

"Unión Popular resolvió promover Encuentro por San Carlos y un nuevo frente provincial. La convención de Unión Popular que se realizó este miércoles 22 de febrero resolvió: autorizar al Partido Unión Popular - distrito Mendoza- a realizar nuevas alianzas o frentes electorales; autorizar a UP a ir a las elecciones con sello propio con la incorporación de candidatos extrapartidarios (en el caso de San Carlos, se recomienda promover el frente Encuentro por San Carlos) y encomendar las gestiones negociadoras a tal fin al diputado provincial Jorge Difonso y autorizar a los apoderados partidarios a firmar todos los documentos con ese objetivo. Los resultados deberán comunicarse a los miembros de la convención el martes 28 del corriente", señalaron en un comunicado.

Cambia Mendoza había fijado el 15 de febrero como fecha inicial para la constitución del frente y el 22 como prórroga establecida. El 15 se firmó el puntapié inicial electoral por parte de los partidos políticos aliados fieles al oficialismo, principalmente la Unión Cívica Radical (UCR) con la intención de tener mayor certeza de cara a las elecciones en los municipios que desbolan. Ese día la atención estuvo puesta en el PRO en el marco de la casi inminente ruptura de Omar De Marchi con CM, considerando sus aspiraciones de ser candidato a gobernador de la provincia.

Pero, más allá de esto, otro de los partidos que debía definir su situación era Unión Popular, que tiene como referentes al diputado provincial y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, y al actual jefe comunal Rolando Scanio. La postura de ambos dirigentes no era clara y comunicaron con anticipación que no asistirían al encuentro porque debían aguardar a reunirse en la mesa chica. Finalmente, determinaron este miércoles 22 que ya no estarán en el frente.

El desenlace dado a conocer en las últimas horas contó con pistas o acciones que marcaban que el camino terminaría de esta forma. San Carlos se despegó de la estrategia provincial de no desdoblar elecciones y adelantó los comicios en el departamento, generando un sabor agridulce en las filas radicales si se tiene en cuenta que las demás comunas (Maipú, San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y Tunuyán) que adelantaron son gobernadas por el peronismo.

Difonso es cercano a Sergio Massa y últimamente se mostró con dirigentes peronistas no kirchneristas.

Otro aspecto clave que deterioró la relación entre el radicalismo y Difonso fue el conflicto por la Ley 7.722 y la minería en la provincia. El sancarlino fue un marcado detractor del proyecto impulsado por el gobernador Rodolfo Suarez.

Quiénes, por ahora, están dentro de Cambia Mendoza

El cónclave del 15 de febrero en la sede capitalina del radicalismo contó con la presencia de todas las autoridades de los partidos que conforman Cambia Mendoza. Quienes firmaron el documento debido a que cuenta con personería jurídica fueron la Unión Cívica Radical (UCR), Libres del Sur -con personería provisoria-, el Partido Socialista, Republicanos Unidos, el Frente Renovador Federal, el Partido Fe y el Partido Federal. Este último representa la totalidad de Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, integrado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Alternativa Republicana Federal, Partido Tercera Posición y Comunidad Organizada.

En tanto, el Partido Demócrata Progresista (PDP), que tiene como representante en la Legislatura a Josefina Canale, adhirió pero sin peso legal en consecuencia de la falta de personería jurídica. Ocurre la misma situación con +República, el espacio que tiene a los empresarios Rodolfo Vargas Arizu y Mauricio Badaloni como referentes.

En tanto, el PRO y la Coalición Cívica aguardan por novedades respecto a su interna partidaria, donde los presidentes de cada espacio no comulgan con Cambia Mendoza y, al final y al cabo, son los que tienen la "lapicera" para firmar la adhesión al frente o no. En ese sentido, se especula con la posible intervención de las autoridades nacionales de cara partido.