Omar De Marchi denunció presiones "inusitadas" pero no apurará su decisión

La novela de Cambia Mendoza sigue lejos de definirse. La decisión del PRO de darle libertad de acción a las autoridades de cara a los comicios de los municipios que adelantaron sus comicios sirvió para postergar la definición provincial y Omar De Marchi sigue sin decir si peleará por la gobernación dentro de Cambia Mendoza o si romperá para buscar nuevos aliados. Esta mañana dijo ser víctima de "operaciones y presiones" por su postura pero aclaró que no se entregará a "las dulces olas de la política de cabotaje".

En diálogo con Radio Mitre Mendoza el diputado nacional afirmó que "hay grupos dentro del radicalismo que son complejos" y apuntó contra el sector que conduce el senador y precandidato a la gobernación Alfredo Cornejo. "Mendoza viene perdiendo su cultura republicana. Tenemos un gobierno con mayoría legislativa, una corte partidizada como nunca en la historia, el Jury de Enjuiciamiento cooptado, el Consejo de la Magistratura cooptado. Estoy convencido de que el desequilibrio institucional nunca termina bien", aseveró Omar De Marchi.

En ese sentido, el referente del PRO aseguró que su partido está en condiciones de liderar un "proceso de transformación en serio" para que Mendoza "recupere el autoestima". Al ser consultado sobre si lo harán dentro de Cambia Mendoza contestó: "nuestro partido es un partido muy fuerte en la provincia. Tenemos los órganos para decidir los pasos que vamos dando. Vamos a tomar las decisiones que mejor creamos para la provincia sin entregarnos a las dulces olas de la política de cabotaje".

Pero al mismo tiempo denunció "presiones y operaciones inusitadas" por plantear cuáles son los temas que se tienen que resolver en Mendoza. Sobre todo, para que defina su continuidad en Cambia Mendoza.

"Desde hace un mes nos vienen poniendo fechas. Primero decían el 15 de febrero. Después, ayer, un radical decía que lo que se acuerda ahora no es solo para las elecciones sino para todos los frentes electorales. No muchachos. La fecha para cerrar los frentes provinciales es el 12 de abril", remarcó y acusó al gobierno de haber precipitado esta discusión lanzando a Cornejo como candidato cuando todavía faltan meses para las PASO. "Me gustaría que el gobernador de Mendoza sea gobernador. Ya no aparece hablando de los problemas de la provincia. Los problemas de Mendoza son profundos. Gobernar es asumir riesgos. Lo peor que podés hacer es gobernar con encuestas", aseveró en referencia a que el foco de la gestión parece estar en la rosca partidaria y no en soluciones para los ciudadanos.

Por último, confirmó que estará presente en el lanzamiento de la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Lareta.