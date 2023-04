El peronista Martín Hinojosa explicó por qué bajó su precandidatura a gobernador

El titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, finalmente no será precandidato a gobernador de Mendoza. El funcionario, que había sido el primer dirigentes del peronismo en dar el paso dentro del Frente Elegí (ex Frente de Todos), explicó este domingo al mediodía algunas cuestiones ligadas a su decisión, en el marco del alboroto ocasionado en las listas del Partido Justicialista.

En relación a su declinación, luego de haber comenzado a hacer campaña el 29 de diciembre de 2022, Hinojosa comunicó a través de su cuenta de Twitter: "He comprendido que las condiciones no están dadas hoy para avanzar como necesitamos, hay que entender los tiempos y evaluar las oportunidades. Agradezco a mi familia, equipo, a militantes, partidos independientes y a tantos que me abrieron las puertas".

Y cerró: "Gracias por haber intercambiado visiones, acercando propuestas y por haber confiado en convicciones superadoras. Continuaré trabajando con las mismas ganas por Mendoza, aportando ideas y trabajo por lo que creo".

Continuaré trabajando con las mismas ganas por Mendoza, aportando ideas y trabajo por lo que creo. — Martín Hinojosa (@MHinojosaMza) April 23, 2023

A fines de marzo, Hinojosa dialogó con MDZ Radio y fue consultado sobre qué pasaría si otro candidato del PJ se lanzaba para competir en las PASO y, también, por las intenciones sobre el consenso dentro de ese partido, teniendo a los referentes "detrás" de su candidatura. En aquellas ocasión había manifestado que "sería ideal ser el candidato del consenso, pero si hay que ir a las PASO son herramientas democráticas".

"El tema de las encuestas y el conocimiento es un proceso que se da cuando uno se lanza. El hecho de ser conocido o no te anima a meterse en política, sino serían siempre los mismos. Yo tengo trayectoria en el ámbito privado, tengo voluntad para ser candidato. Mendoza tiene una oportunidad importante para posicionarse. Antes las otras provincias nos miraban, ahora nosotros miramos a las demás provincias", comentó.

Las fórmulas de precandidatos en el Frente Elegí son: Omar Parisi-Lucas Ilardo, en representación del camporismo duro; Nicolás Guillén-Lorena Martín, por Rearmemos Mendoza y Guillermo Carmona-Liliana Paponet por Avanza Mendoza. Resta saber qué pasará con el abogado Alfredo Guevara.