Martín Hinojosa reveló que pretende que el PJ se encolumne detrás de su candidatura

El precandidato del peronismo mendocino, Martín Hinojosa, dialogó en MDZ Radio sobre sus intenciones de cara a las elecciones provinciales en las que se disputará la Gobernación de Mendoza. El dirigente vitivinícola reconoció que "sería ideal" ser el candidato del consenso dentro del partido opositor mendocino.

"El tema de las encuestas y el conocimiento es un proceso que se da cuando uno se lanza. El hecho de ser conocido o no te anima a meterse en política, sino serían siempre los mismos. Yo tengo trayectoria en el ámbito privado, tengo voluntad para ser candidato. Mendoza tiene una oportunidad importante para poscisionarse. Antes las otras provincias nos miraban, ahora nosotros miramos a las demás provincias", dijo Hinojosa al ser consultado sobre su candidatura.

Y sumó: "Tenemos una propuesta para los mendocinos. Las encuestas pueden ir cambiando. No hay que bajarle los brazos, hay que tener voluntad y animarse en la política. No es fácil meterse pero hay que participar. Tenemos un equipo que quiere gobernar Mendoza, vamos a ir para adelante para que el peronismo sea una opción. Mendoza lo merece, merece esa renovación con otra mirada".

En ese sentido, fue consultado sobre qué pasará si otro candidato del PJ se lanza para competir en las PASO y las intenciones sobre el consenso dentro de ese partido, teniendo a los referentes "detrás" de su candidatura. "Sería ideal ser el candidato del consenso, pero si hay que ir a las PASO son herramientas democráticas".

Por último habló sobre la realidad vitivinícola y el escándalo en el Senado al no tratarse Tolerancia Cero. "Lamento mucho que no haya capacidad de diálogo. Pretendo que haya otras formas en la política, estoy convencido de que hay que tener la capacidad de sentarse y discutir. Para eso nos pagan. Es lamentable y da vergüenza lo que pasa, no puede ser que uno no pueda tratar el tema del otro y viceversa. El productor quiere que le resuelvan las cosas, no que haya papelones institucionales. Puede gustar o no lo que se propone, mi postura con Tolerancia Cero es clara. Pero el trabajo es discutirla".