Celso Jaque vuelve a la arena política: a qué cargo aspira

Celso Jaque confirmó que será precandidato a intendente de Malargüe en las elecciones paso del 11 de junio y dentro del Frente Elegí (ex Frente de Todos). Jaque volverá a presentarse en la comuna sureña que ya condujo entre 1995 y 2003, antes de convertirse en senador nacional (200-2007) y en gobernador de Mendoza (2007-2011).

A través de un comunicado, Jaque expresó: "Vivimos tiempos difíciles. No puedo ser indiferente frente a las problemáticas que nos aquejan. Por eso, hoy he decidido aceptar el desafío que muchos malargüinos me han propuesto: ser precandidato a intendente de la tierra que me vio nacer y crecer".

"Tenemos que recuperar el orgullo de ser malargüinos, con un proyecto de desarrollo sostenible que nos permita mejorar la calidad de vida de quienes hoy habitamos tan hermoso terruño y, dejar los lineamientos de un mejor futuro para las generaciones venideras.Lo haré en el Frente Elegí. En Malargüe 'Elegí Experiencia'", cerró Jaque, quien también compitió en 2019 para el mismo cargo.

Celso Jaque fue gobernador de Mendoza durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En su trayectoria política, el peronista sureño también supo ser embajador argentino en Ecuador (2012-1015) y, en la actualidad, forma parte del directorio de YPF.

Durante el último acto de asunción de autoridades del Partido Justicialista (PJ), en diciembre de 2022, Jaque señaló a MDZ que "el peronismo tiene que ser capaz de tomar cada uno de esos problemas para, a partir de allí, hacerle una propuesta seria a los mendocinos que permita recuperar la confianza en nuestro partido y así poder gobernar la provincia".