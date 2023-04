Emir Félix confirmó que no será candidato a gobernador ni vice del PJ

A un día del cierre de listas para las elecciones provinciales y en medio de la incertidumbre sobre las postulaciones en el peronismo, el intendente de San Rafael, Emir Félix, confirmó este viernes que no será precandidato a gobernador ni a vicegobernador en estos comicios por la compleja situación de salud que atraviesa. Asimismo, pidió llegar a las PASO con una fórmula competitiva para evitar una “estampida” de dirigentes hacia otras fuerzas políticas.

“Para una candidatura de gobernador o vice, que se necesita de un estado físico importante, y encima llevar el municipio adelante los meses que me quedan. Es de un esfuerzo físico que yo no tengo para darlo. Hace un año que estaba en coma y me pidieron que hiciera dos años de rehabilitación y todavía no cumplo el año”, manifestó el jefe comunal sanrafaelino este viernes en declaraciones a Radio Nihuil.

En la misma línea, planteó que esta situación de salud lo obliga a ser responsable, por lo que no puede lanzarse a la carrera electoral. “No puedo intentar ser candidato y dejar a mi partido sin candidato a mitad del recorrido. En esto tengo que ser cuidadoso”, expresó.

"Yo creo que hay que llegar a un esquema competitivo. Yo he hecho esfuerzos para protagonizar espacios y hoy la salud no me lo permite. Hace mucho que digo que no tengo posibilidades físicas para enfrentar la campaña. Es mucho empezar en abril y terminar en septiembre. No puedo atravesar una campaña muy física", señaló el jefe comunal.

En tanto, remarcó que apuesta a que haya unas PASO competitivas en el frente peronista Elegí. "La situación es que en todas las fuerzas políticas se está intentando que el resultado en las PASO sea sumatorio. No se puede perder de vista la elección general. Muchas veces en el peronismo que lo que sumamos en las PASO no se suma en la elección general. Si no apostamos a llegar a la general con una lista competitiva tenemos el riesgo de que pase lo que pasa hoy en Cambia Mendoza, una estampida hacia afuera", manifestó.

En este senido, advirtió que "si no se llega a una lista de unidad competitiva se tendrá que ir a una paso o corremos el riesgo de que tengamos fugas". Aclaró que no pretende que haya una fórmula única sino que "alguna de las fórmulas tenga realmente peso que los mendocinos esperan" e indicó que "el peligro es que no se acompañe a la fórmula que gane".

"Todo puede pasar. Los que no se sientan competitivos pueden estar yéndose es una realidad. Si no construimos una fórmula competitiva o nos aseguramos que alguna lo sea, podemos estar en un problema", sostuvo.