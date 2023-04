Guaymallén: se bajó el precandidato que había desafiado a Marcelino Iglesias

Nicolás González Perejamo oficializó este jueves que finalmente no competirá dentro de la interna de Cambia Mendoza como precandidato a la intendencia de Guaymallén. Se trata del ahora ex postulante que había tomado la decisión de presentarse pese a no tener el visto bueno del actual jefe comunal, Marcelino Iglesias, que optó por elegir a Marcos Calvente, secretario de Obras, como su sucesor.

González Perejamo, que el lunes renunció a su cargo de secretario de Gobierno de Guaymallén debido al mal clima generado con Iglesias, explicó los motivos de la declinación a través de un comunicado.

"Deseo comunicar a través de la presente que he decidido no presentarme como precandidato a intendente por el Departamento de Guaymallén en las próximas PASO. Luego de haber sido convocado por nuestro candidato a conducir los destinos de la provincia, licenciado Alfredo Cornejo y también por el presidente de mi partido, licenciado Tadeo García Zalazar; mantuvimos un encuentro en el que se dialogó concienzudamente y en donde se me instó a reconsiderar la candidatura en pos de la búsqueda de seguir mejorando las condiciones de vida del vecino; posibilidad a la que accedo porque entiendo es la mejor forma de colaborar en estos momentos con el espacio político al que pertenezco", expresó.

Y añadió que "la resolución de hacer un paso al costado es fruto del convencimiento y de ninguna manera una prenda de intercambio con el objeto de participar en otros lugares de una lista, es más, aprovecho la oportunidad para informar a los afectos, correligionarios y ciudadanos en general, que seguiré vinculado a esta trascendental actividad y lo haré desde el llano. Ratifico el inmenso orgullo de haber pertenecido a un equipo que gestó la reconstrucción de Guaymallén y mi gratitud infinita para con todos aquellos que observaron en mi persona una opción válida para gobernar y profundizar las transformaciones".

La decisión de Marcelino Iglesias de postular a Marcos Calvente generó malestar entre partidos aliados de Cambia Mendoza que pretendían que González fuese el candidato oficial. Calvente recibió el apoyo explícito de Alfredo Cornejo y de Julio Cobos.

Marcelino siempre ha dicho que Guaymallén venía de una crónica falta de inversión en infraestructura y desde el principio trabajamos con un fuerte compromiso para revertirlo. — Marcos Calvente (@marcoscalvente) April 15, 2023

Para determinar cómo serán las PASO dentro de Cambia Mendoza, resta saber qué pasará con Fabián Manzur, el empresario radical lanzado hace semanas. Todavía no se conoce con precisión si irá en la lista de precandidato a gobernador de Alfredo Cornejo, en la de Luis Petri, o si irá cortado en la boleta.