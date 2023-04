En medio de la crisis y con el dólar blue sin control, Wado de Pedro apareció con una solución mágica

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser "rediscutido" porque "es un círculo vicioso inflacionario".

"Entiendo que es una situación bastante compleja porque Cambiemos nos dejó una deuda con el acuerdo que propuso el FMI, que es un acuerdo inflacionario", explicó el integrante del Gabinete nacional que mantiene un estrecho vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, de "Wado" de Pedro continuó: "Más allá de la letra chica, también Máximo Kirchner lo venía planteando en el Congreso. Todo lo que propone el acuerdo sabemos que es un círculo vicioso que termina siendo inflacionario. Con lo cual hay que rediscutir todo".

La semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, visitó la sede del FMI en busca de abrir una nueva línea de negociación que incluya nuevas metas y desembolsos por el impacto de la sequía en las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El miércoles, el oriundo del partido bonaerense de Mercedes apuntó contra la Casa Rosada al afirmar que todavía en el Gobierno todavía "hay funcionarios que no funcionan", una frase que usó su jefa política -Cristina Fernández de Kirchner- en una carta, en 2020. La declaración fue después de la salida del ex jefe de Asesores Antonio Aracre.

Una fuente con acceso directo al despacho presidencial, y ante la consulta de Noticias Argentinas respecto a cómo tomaron las críticas del cristinista, sostuvo: "¡Que use un espejo!".

"El actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía, con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve una actitud y que no se está haciendo todo lo que hay que hacer y también tiene algún tipo de desesperanza", había argumentado Eduardo de Pedro en declaraciones televisivas.