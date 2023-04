El desesperado intento de Daniel Orozco para posicionar a su candidato

A días del cierre de listas, el intendente Daniel Orozco se mostró junto al presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos, elegido como su sucesor natural. El hecho tiene relevancia debido a que en los últimos días el jefe comunal ha sufrido presiones externas para que le suelte la mano a Bustos y opte por otro candidato que cuente con mayor respaldo. "Yo tengo un solo candidato y es Martín Bustos", aclaró.

La situación en Las Heras es delicada. La autoridad del intendente ha quedado desdibujada y varios de funcionarios dejaron de responderle. En las últimas semanas dejaron sus cargos municipales Fabián Tello y Guillermo Bustos. Ambos se niegan a obedecer la orden de Orozco de encolumnarse detrás de la candidatura del presidente del Concejo Deliberante e insisten con competir por la intendencia. Pero además de ellos hay otros funcionarios como el secretario de Obras Francisco Lo Presti que también aspiran a correr esa carrera.

En las últimas horas trascendió que varios de los contendientes se había puesto de acuerdo para que Alfredo Cornejo elija a uno de ellos como candidato natural. Entre los nombres que figuraban aparecían el de Lo Presti, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, Juan Manuel Filice y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La reacción de Orozco fue inmediata. Este miércoles organizó una recorrida por la obra del Centro de Día "No más hambre" acompañado por Martín Bustos. Y luego de ello ratificó en Radio Mitre Mendoza que no tiene otro candidato que no sea el presidente del Concejo Deliberante. De esa forma le cerró la puerta a Janina Ortiz, funcionaria que en un primer momento sonó como candidata.

Orozco se encamina a una PASO que terminará de licuar su autoridad. El 22 de abril, cuando cierren las listas, el radicalismo podría terminar anotando tres competidores. Martín Bustos impulsado por Daniel Orozco, Fabián Tello con el respaldo de Julio Cobos y un tercero del agrado de Alfredo Cornejo. Ese escenario está lejos de ser el ideal que imaginaba Orozco hace meses cuando sacaba pecho como precandidato a gobernador y presumía su modelo de gestión como algo innovador.

En cuestión de semanas el castillo de naipes que había construido el jefe comunal comenzó a desmoronarse. Bajó su candidatura para no entorpecer el camino de Cornejo, se peleó con Julio Cobos por no respaldar a Fabián Tello y hoy se encuentra aislado en su municipio.