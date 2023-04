"Estoy dispuesto a una interna": la propuesta de Javier Milei a Patricia Bullrich

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones "concurrentes" con boletas desdobladas despertó el enojo del ala dura del PRO. En este contexto, el precandidato a presidente libertario, Javier Milei, le hizo una particular propuesta a Patricia Bullrich.

"Estoy dispuesto a una interna con Bullrich en un nuevo espacio. Si gana ella, acompaño. Y si gano yo, podría convocar gente de su espacio y equipo. Con Macri también lo haría", expresó en declaraciones a radio Rivadavia.

“Se crea una nueva estructura y de ahí, iríamos a una interna. No tendría ningún problema”, indicó.

Las declaraciones de Milei se dan luego de que la exdiputada de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, apuntara contra el expresidente Mauricio Macri y dijera: “Quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Macri no quiere estar en JxC, él quiere estar con Milei. Conozco mucho a Mauricio y lo acompañé durante su gobierno”.

La defensa de Javier Milei

"En el plano humano me irrita la traición, me parece desleal. Lo que yo veo es a alguien, Macri, que tenía la vida acomodada, y que decide meterse en el barro de la política. Generó un espacio, se corona con la presidencia, todos se le colgaron para afanar con cargos y curros, que es la lógica del radichetongo y la Coalición Cívica, son arrastrados, miserables por los cargos", comenzó diciendo el precandidato a Presidente por La Libertad Avanza.

Y continuó: "Me parece horrible que hoy, que Macri se corrió de la contienda, lo discutan. Desde lo político, creo que Macri tendría razón si fuera, como dice Carrió. El gobierno de Macri no pudo avanzar a donde tenía que hacerlo porque la CC, el radicalismo y el ala blanda del Pro lo tiraban para atrás. No lo dejaron avanzar".