La tajante definición de Patricia Bullrich sobre una posible alianza con Javier Milei

Tras una semana de tensiones en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich pidió licencia de la presidencia del PRO. Corrieron rumores de una posible alianza junto con el diputado de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, pero ambos le afirmaron a MDZ es la posibilidad es nula.

La precandidata presidencial destacó que su decisión tiene que ver con una cuestión institucional. Cree que el partido tiene que resolver temas internos, posicionamientos en provincias y prefiere dar un paso al costado hasta después de las elecciones. Las charlas con el expresidente Mauricio Macri se limitan a la coyuntura actual, la inflación y los problemas del país.

"Es transparencia ética, no mezclar. El partido tiene que tomar determinadas decisiones y no se pueden confundir con la cuestión de la campaña", le comentó a este diario.



Respecto a una posible alianza con Milei, Bullrich reveló que siempre tuvo diálogo con el economista, pero aclaró que no tiene nada que ver con los comicios de este año.

"Estas elecciones ya están definidas. Nosotros vamos a jugar dentro de Juntos por el Cambio y Milei irá por afuera, por su partido. Eso está definido. Que la gente siga insistiendo sobre eso no tiene sentido alguno", expresó la exministra de Seguridad.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, con MDZ.

Javier Milei, por su parte, considera que Juntos por el Cambio no se va a romper de ninguna manera. "Van a coquetear con eso para ver si me pueden quitar votos. No van a romper porque están convencidos de que dentro de esa estructura ganan", le explicó a MDZ.

El candidato libertario se mantiene firme ante la postura de no negociar dentro de la estructura opositora. Nunca se juntaría con los radicales, la Coalición Cívica y las "palomas" del PRO. La línea de negociación descansa en un único foco: que los duros rompan.

No hubo reuniones entre Milei y Bullrich en el último tiempo y tampoco hay un horizonte en el que existan esas negociaciones. Se respetan pero comparten trincheras opuestas. Lo mismo sucede entre el economista y Macri. "Le tocó estar rodeado de inútiles", dice cuando lo consultan sobre él.