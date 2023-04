La elección que define el futuro energético del país en un feudo petrolero de "buenos modales"

Pocas veces una frase ha tenido tanto sentido literal: lo importante es lo de adentro. Es lo que ocurre en la agreste, desordenada y pobrísima localidad de Añelo, en Neuquén, donde está la principal riqueza explotada en la actualidad en Argentina; el petróleo y gas no convencional de la formación Vaca Muerta y que es más conocida que el propio municipio donde se “aloja”. La gente habla de Vaca Muerta como si fuera un distrito. Y poco se menciona de la gente que vive de ello o lo sufre. Añelo tiene apenas 17 mil habitantes, casi un 70% más que hace 12 años y es parte del boom poblacional que vive la provincia; la “Texas” argentina que hoy va a las urnas para decidir al sucesor de Omar Gutiérrez, el gobernador al que le tocó ocupar el “sillón del MPN”. La tranquilidad de ese partido provincial y oficialista a nivel nacional se alteró, pero de manera endogámica y por primera vez hay disputa.

Neuquén es el epicentro energético del país y allí está la principal tentación. Tiene una modernidad particular en sus ciudades, un sincretismo más particular aún entre las comunidades mapuches, los criollos neuquinos y, sobre todo, familias migrantes que han llegado desde distintas provincias para tener un mejor pasar. Viento, la energía de sus ríos, el petróleo y, también, el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, los administradores de un feudo de buenos modales que entró en crisis. El MPN se partió y hay competencia entre los dos candidatos surgidos de la cantera de los Sapag. Marcos Koopmann es vicegobernador y se convirtió en el candidato oficial a la sucesión con a Ana Pechen como compañera de fórmula. Rolando Figueroa (del partido nuevo Comunidad) es el candidato opositor, surgido en el MPN, quien lleva a la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, como compañera.

La Texas argentina

Neuquén sostiene un feudo que va a cumplir 6 décadas en el poder. En democracia, dictadura, con gobiernos radicales, peronistas y también del PRO. Todo pasa y el MPN gobierna. El Movimiento Popular Neuquino, surgido de la curiosa mezcla entre el peronismo proscripto, el sindicalismo y las empresas petroleras, solo ha tenido como rivales sus propias miserias internas, como las que ocurren ahora. El fallecido “Pechi” Quiroga, histórico intendente, supo ser una amenaza. Hoy la pelea vuelve a ser endogámica, con un actor clave: el sindicato del petróleo, que es parte del partido del poder y apoyó expresamente al candidato del oficialismo.

Neuquén superó los 700 mil habitantes, con un crecimiento de más del 30% de su población en una década, solo superado por Tierra del Fuego. Hay neuquinos ilustres para la política que no se acercan a la elección, como el íntimo colaborador de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli. Otros que juegan a dos puntas, como Mauricio Macri. Pablo Cervi es el candidato de Juntos por el Cambio Neuquén, y Ramón Rioseco el del Frente de Todos Neuquino (un histórico que estuvo cerca varias veces); Patricia Jure va por el Frente de Izquierda y Javier Milei tiene a su propio candidato: Carlos Eguía (Cumplir).

El gobernador que suceda a Gutiérrez tendrá en sus manos buena parte del futuro energético del país. Esa provincia pelea con la Nación para recuperar el control de las hidroeléctricas que están bajo jurisdicción nacional, sobre todo El Chocón. Pero además desde allí nace el gasoducto Néstor Kirchner con el que se piensa alimentar a medio país para frenar la importación de gas y hasta exportar. Y el futuro inmediato del plan para potenciar la explotación no convencional que es “ahora o nunca” para los petroleros.

Los contrastes son enormes en esa provincia. Desde la ostentación “petroca” que se genera por los altos ingresos de la industria, hasta las desigualdades que la misma actividad produce: precios de petroleros para todos, ingresos mediocres para la mayoría. Es, también, la capital de los piquetes. Desde los históricos nacidos en Cutral Co, hasta los que generan los alicaídos productores de manzana del alto valle, o los pobladores de las zonas petroleras que tienen oro negro pero no agua. Tiene docentes que luchan y empresas que explotaron gracias al particular sentido de la oportunidad, como la petrolera Vista, liderada por el ex CEO de YPF Miguel Galuccio. El enorme y vistoso edificio de es empresa, en la “isla” junto al Río Limay es el ejemplo claro.