Elecciones en Neuquén: el éxito ajeno que unió a Alfredo Cornejo y Omar De Marchi

Las elecciones en Neuquén dieron de qué hablar este domingo. Rolando Figueroa, gobernador electo del frente Comunidad, se impuso ante el Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que desde 1962 hasta el día de hoy había ganado todos los comicios en la provincia y que, además, Figueroa supo integrar y por el cual fue vicegobernador entre 2015-2019. El hecho repercutió en la dirigencia a nivel nacional, en especial en las filas de Juntos por el Cambio, pese a que la representación oficial era JxC Neuquén. En Mendoza, donde hay una disputa con algunas característica similares a la provincia vecina, Omar De Marchi y Alfredo Cornejo coincidieron y celebraron el batacazo. Todo esto en medio de un panorama con algunos parecidos: portazo y competencia por afuera del oficialismo, la banca activa en la Cámara de Diputados pese a la pelea, entre otros aspectos. Aunque también hay diferencias.

"Felicito a @Rolo_Figueroa por su contundente triunfo, que cortó con una hegemonía del MPN de sesenta años. Además, felicito a @JuanPelaeznqn por su buena elección en la Ciudad de Neuquén. Queda en evidencia que la valentía y audacia resultaron, más allá de la derrota", señaló el senador nacional y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo en su cuenta de Twitter. Otra lectura posible es que, a dos semanas de los comicios en siete departamentos que desdoblan, Cornejo busca resaltar la finalización de una hegemonía, con el fin de buscar que se replique en aquellas comunas gobernadas por el peronismo hace años y que el radicalismo anhela.

Felicito a @Rolo_Figueroa por su contundente triunfo, que cortó con una hegemonía del MPN de sesenta años.



Además, felicito a @JuanPelaeznqn por su buena elección en la Ciudad de Neuquén. Queda en evidencia que la valentía y audacia resultaron, más allá de la derrota. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 17, 2023

El diputado nacional y también precandidato a gobernador dentro del frente La Unión Mendocina, Omar De Marchi, con un mensaje encriptado -o no tanto- relacionado a su reciente lanzamiento, expresó: "Felicitaciones @Rolo_Figueroa. Tengo el honor de haberte acompañado desde el comienzo en este camino en el que pocos creían. Cada provincia tiene su impronta y debe ser entendida y respetada. La asfixia institucional de Neuquén encuentra límites. @LetiEstevesNqn @BermudezNQN".

Felicitaciones @Rolo_Figueroa

Tengo el honor de haberte acompañado desde el comienzo en este camino en el que pocos creían.



Cada provincia tiene su impronta y debe ser entendida y respetada.



La asfixia institucional de Neuquén encuentra límites.@LetiEstevesNqn@BermudezNQN — Omar De Marchi (@omardemarchi) April 16, 2023

Las aventuras electorales de De Marchi y Figueroa tiene algunas características en común: ambos son diputados nacionales por una banca que obtuvieron en una alianza de la cual ya no participan a nivel provincial. También los une que decidieron dar el portazo para conformar un frente junto a numerosos espacio debido a la inconformidad existente con el Gobierno provincial.

En octubre de 2022, Figueroa anticipó su salida a través de un comunicado en el que, en uno de sus pasajes, manifestó: "Neuquén está anudada. Tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo. La mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora. En definitiva, Neuquén está pidiendo cortar…". Palabras que, en cierto modo, se adecúan al pensamiento de De Marchi.

Una diferencia -quizás marcada- es que las figuras de Juntos por el Cambio a nivel nacional, como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta optaron por apoyar a Figueroa en su triunfo, debido a que el PRO provincial acompañó en la lista. No obstante, gente del PRO acusa a la exministra de Seguridad de "subirse al barco" ahora, una vez consumada la victoria.

En Mendoza, el PRO a nivel nacional parece haberle soltado la mano a De Marchi, que no pudo llevarse el sello del partido debido a la intervención de la conducción de Bullrich para así estampar la firma en Cambia Mendoza. Incluso, Bullrich y Rodríguez Larreta ya expresaron públicamente su apoyo a la precandidatura de Alfredo Cornejo.

Otra cuestión a tener en cuenta es que Figueroa nació en el Movimiento Popular Neuquino, mientras que Omar De Marchi fue parte del Partido Demócrata antes de desembarcar en el PRO. Es decir, Figueroa le ganó a su partido de toda la vida, mientras que De Marchi busca competir con un ahora ex aliado, que sería Cambia Mendoza, con el grueso de la Unión Cívica Radical y el PRO intervenido.