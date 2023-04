El último funcionario echado de Las Heras apuntó contra Daniel Orozco: "Perdió el liderazgo"

Las interna radical en Las Heras por la sucesión del intendente Daniel Orozco no tiene tregua y a días de la presentación de candidaturas la novela sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el jefe comunal echó al director de Desarrollo Organizacional del municipio, Guillermo Bustos, quien aspira a competir por la intendencia en estas elecciones. Tras ser despedido, el funcionario cuestionó la decisión de Orozco y apuntó contra su “falta de liderazgo”. Asimismo, aseguró que no disputará unas PASO contra su hermano, que es el postulante favorito del intendente.

Este viernes Guillermo Bustos confirmó que desde la comuna le habían informado que Orozco había decretado su desvinculación del municipio. No es la primera salida conflictiva del gabinete municipal, ya que semanas atrás el intendente le había pedido la renuncia al secretario general de la Intendencia, Fabián “Oso” Tello.

El motivo de ambas desvinculaciones es el mismo. Los dos funcionarios echados aspiran a competir por la sucesión del médico radical que no tiene posibilidad de ir por la reelección pero no tienen su respaldo. El jefe comunal ya eligió a su favorito para la carrera electoral y se trata de Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante lasherino y, casualmente, hermano del funcionario despedido en las últimas horas.

En diálogo con MDZ, Guillermo Bustos manifestó que la decisión de sacarlo del gabinete no tiene que ver con una reestructuración del organigrama del gabinete, sino que “responde a cuestiones políticas”.

“El intendente ha perdido el liderazgo y entonces está utilizando métodos no convencionales, no democráticos. Porque tampoco es una cuestión de ineficiencia de mi trabajo, porque no hay nada que lo indique. Así que se trata de una cuestión de falta de liderazgo, directamente”, disparó el ahora exfuncionario municipal.

Respecto a su intención de ser precandidato a intendente de Las Heras sostuvo que las definiciones se tomarán el 22 de abril, fecha en la que vence el plazo para la presentación de listas con postulantes. “Se definen en base a un consenso de Cambia Mendoza. Somos un equipo y las decisiones se toman en equipo”, advirtió.

Bustos enfrenta también la incomodidad de que su hermano Martín sea el favorito de Orozco para ir por la intendencia en estas elecciones. En relación a esto, afirmó que no está dispuesto a competir mano a mano en una interna con su familiar.

“Me afecta en el sentido de que me hubiera gustado que fuera de otra forma. Porque cuando a él lo presenta Orozco como el candidato del consenso, yo sabía que no lo era. De hecho, yo se lo dije y los hechos posteriores demostraron que no era del consenso. Y no podía ser nunca de consenso porque los demás candidatos no sabíamos lo que estaba pasando. Además, él nunca dijo que quería ser”, expresó.

En tanto, remarcó que “lógicamente, si Martín es candidato, yo no puedo ser. Sería algo ilógico, una falta de respeto a la sociedad, dos hermanos enfrentados. Pero yo pienso que hay un sector importante del municipio, de los funcionarios, de los militantes, que están optando por otras opciones. Creo que el Oso (Tello) sigue siendo candidato, también Francisco (Lo Presti) y en la medida que Martín no lo sea, yo también lo sería”.

En este sentido, en el radicalismo lasherino especulan con que estos tres dirigentes, Tello, Lo Presti (Secretario de Obras) y Guillermo Bustos podrían unirse para acordar una única candidatura que tenga la bendición del precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo.

En tanto, otro posible jugador en la interna radical de Las Heras es el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien no descarta presentarse a los comicios si obtiene el respaldo para ello del exgobernador y actual senador nacional.