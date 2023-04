Máximo Kirchner repartió palos para Juntos por el Cambio: le pegó a Larreta, a Bullrich y a Morales

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró hoy que la oferta electoral de Juntos por el Cambio (JxC) "no es nueva", ya que sus principales referentes integraron el gobierno de la Alianza que encabezó el expresidente Fernando de la Rúa, y dijo que "(Rodríguez) Larreta, Bullrich y Morales fueron parte de aquella Argentina que se vayan todos".

En declaraciones formuladas en Monte Hermoso a medios locales tras entrevistarse con intendentes, legisladores y autoridades partidarias de la Sexta sección electoral, Kirchner volvió a cuestionar a la principal fuerza opositora y destacó la necesidad de que los argentinos recuperen su poder adquisitivo.

Sobre Juntos por el Cambio, Kirchner sostuvo que "no es nueva" esa propuesta electoral, al afirmar que "lo que vemos en Cambiemos es que sus tres candidatos a presidente, tanto (Patricia) Bullrich, como (Horacio Rodríguez) Larreta, como (Gerardo) Morales fueron integrantes de la Alianza. Los tres fueron parte de aquella Argentina del que se vayan todos".

"Larreta era el segundo de Cecilia Felgueras (interventora del PAMI) quien integraba el Grupo Sushi con Antonio de la Rúa. Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, y también respondía a Antonio de la Rúa; y Gerardo Morales era viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la ministra Graciela Fernández Meijide", precisó.

En ese sentido agregó que "lo que vemos es que aquellos que dicen que vienen a transformarlo todo, son los que Argentina echó bajo el canto de que se vayan todos, 22 años atrás", indicó el diputado nacional.



Kirchner, por otra parte, se mostró partidario de otorgar una suma fija para complementar los acuerdos paritarios.



"Creo que la prioridad es ocuparnos de resolver estos problemas, de hacer una propuesta en este sentido y muchas veces también entender que nuestro debate en el Frente de Todos tiene que ver primordialmente con hacia dónde va el país", agregó.



En ese sentido, dijo que es clave la "participación de la gente" para dar respuestas "a una realidad compleja donde trabajadores asalariados no llegan a fin de mes" y por eso es necesario " incorporar una suma fija que permita a los trabajadores y trabajadoras recuperar poder adquisitivo".



Kirchner, asimismo, dijo que "la gente debe volver a involucrarse y acompañar como acompañó en su momento a Néstor y a Cristina".



"No es casualidad que en el 2015 quien había sido presidenta se haya ido con una plaza llena y no con un país que no tenía problemas, sino con un país que había resuelto parte de sus problemas", destacó el diputado nacional y remarcó que "Macri no fue ni siquiera reelecto y llegó a un balotaje, y ahora ni se puede presentar".