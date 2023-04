La particular recomendación de un radical a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta

En la mañana de este viernes se realizó la presentación de la alianza Juntos por el Cambio para las elecciones para autoridades provinciales en Córdoba que se desarrollarán el 25 de junio próximo.

Tras la firma del acta constitucional de la coalición, dejando atrás cualquier posibilidad de interna, el candidato a Gobernador Luis Juez y el diputado nacional, Rodrigo De Loredo dialogaron con la prensa, e hicieron referencia a los cruces que se generaron esta semana entre los principales dirigentes del PRO a nivel nacional.

“Nos preocupa como dirigentes nacionales que también somos. Yo le he pedido a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich que se tomen un fernet, como hicimos con Luis”, expresó De Loredo. “Que mantenga sus diferencias, que compitan. Pero también creo que se complementan. Tienen atributos distintos, pero necesitamos mostrar a todo el país que por más que tengan diferencias, son parte de la misma expresión alternativa para la Argentina. Así lo vimos en Córdoba con Juez al conformar esta alianza”, agregó el diputado nacional.

Por su parte, Luis Juez señaló que la intención es “blindar Córdoba”. “No queremos que ninguna diferencia que pueda dirimirse en algún escenario que no sea la provincia de Córdoba nos afecte de alguna manera”, expresó. Cabe destacar que en el acto de este viernes, estuvieron presentes la diputada Laura Rodríguez Machado, el diputado Mario Negri y el exintendente capitalino, Ramón Mestre, entre otros.

Sin definiciones de listas

Por otro lado, el senador aseguró que no tiene dudas de que Mauricio Macri apoyará su candidatura, más allá de que ambos admitieron días atrás haber tenido “cortocircuitos”. “Ayer me comuniqué vía mensaje de texto con él, y probablemente la semana que viene nos juntemos. Pero no tengo ninguna duda que la expresión nacional de Juntos por el Cambio va a estar acompañando, aportando y corroborando esta unidad que mostramos hoy en Córdoba, y vendrá a la provincia a hacer campaña”, manifestó Juez.

A pesar de la presentación y muestra de unidad que se mostró en este acto, no se avanzó en anuncios respecto a quién será el o la candidata a vicegobernadora de Juez ni cuál será el rol que ocupe Rodrigo de Loredo, que es mencionado para conformar la fórmula presidencial como vice a Patricia Bullrich.

Ante la consulta sobre las dilaciones en dar a conocer las listas electorales, el diputado aseguró: “No es una dilación, sino empatía por los problemas de la gente que la está pasando extremadamente mal: el tema de la inseguridad es agobiante, la economía es un tema devastador, los conflictos con la educación son tremendos… Estamos tratando de no poner el caballo delante del carro. Aún no hay un cronograma electoral y estos peronismos, que dicen ser una cosa distinta al kirchnerismo, son lo mismo”.

De Loredo apuntó contra el candidato a gobernador por Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora. “Me parece una falta de respeto que diga que va a solucionar el tema de la inseguridad, porque están gobernando ellos. Me parece lo mismo que hizo (Sergio) Berni, que así le fue. En Córdoba, la Iglesia convocó a una marcha porque se nos cae Rosario encima, y ellos asistieron. Ese nivel de caradurismo del gobierno provincial es una típica práctica del peronismo y del kirchnerismo particularmente, eso de jugar a ser oficialismo y oposición. Es como a nivel nacional, que gobiernan ellos y la oposición a Alberto es Cristina. Acá pasa lo mismo, ¿gobiernan ellos y dicen que van a resolver los problemas que no supieron resolver en 24 años?”. Juez dijo que no tiene dudas que Macri apoyará su candidatura a Gobernador.

Por su parte, Luis Juez indicó que la alianza que fue inscripta este viernes constituye “otra mala noticia” para el gobierno provincial. “Hicieron lo imposible para que esta alianza no se pudiera llevar adelante. Y por mucho tiempo lo lograron. Porque hay que reconocer que la oposición siempre fue dividida. Hoy hemos armado un frente como es Juntos por el Cambio, que va a enfrentar a un gobierno monárquico de 24 años en el poder”.

“Lo digo con mucha claridad y mesura. La campaña todavía no arrancó. Pero por primera vez en un cuarto de siglo van a encontrar al frente una oposición que les va a dar batalla y que tiene toda la voluntad de gobernar esta provincia. Y para que tiene los programas, los proyectos y la gente preparada para eso”, subrayó el candidato a gobernador.