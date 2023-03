Macri admitio “cortocircuitos” y Juez le respondió

El expresidente Mauricio Macri reconoció anoche que ha tenido “cortocircuitos” y se “deben una charla” con quien hoy es candidato a gobernador cordobés por Juntos por el Cambio, Luis Juez.

El dirigente del PRO, que acaba de confirmar que no va a presentarse en las próximas elecciones presidenciales, dijo anoche en una entrevista que brindó al noticiero del canal local El Doce este martes, que quiere “ver la profundidad de su propuesta electoral” que tiene para Córdoba el actual senador Luis Juez en su campaña para acceder a la Gobernación.

En ese marco, admitió sobre Juez: "Hay cosas que hablar con él, hemos tenido cortocircuitos y ya nos sentaremos a hablar. Lo volveré a escuchar".

Macri dijo que quiere ver la profundidad de la propuesta electoral de Juez.

Además, reconoció abiertamente su apoyo al actual mandatario cordobés, Juan Schiaretti, durante su administración. "Nosotros elegimos con mucha libertad, apoyamos a Cambiemos a nivel nacional y hasta ahora apoyamos a Schiaretti; que no significa haber apoyado al peronismo, sino a Schiaretti", puntualizó.

"Ahora hay una oportunidad nueva porque Juan termina (su gestión como gobernador). Hay una oportunidad de demostrar que tenemos la seriedad, la profundidad y la organización para conducir la provincia más potente de la Argentina", recalcó en referencia a la coalición Juntos por el Cambio y una oportunidad histórica de ganar las elecciones en Córdoba el 25 de junio próximo.

Con una mirada crítica respecto al posicionamiento que deberá tener el titular del Frente Cívico en Córdoba, Macri analizó: "Tiene que hacer la propuesta y tiene que mostrar cuánta gente nueva del sector privado lo va a acompañar, qué dinámica nueva le va a dar. Porque en la parte institucional estoy seguro de que él tiene claro que se necesita generar mayor solidez e independencia de los poderes en Córdoba, que es lo que él siempre critica. Pero también es hacerse responsable del motor de la Argentina”, enfatizó quien dijo sentirse “cordobés por adopción”.

Pero ante la pregunta sobre si preferiría a Luis Juez o a Martín Llaryora (el candidato que eligió Schiaretti para presentarse por la alianza Hacemos por Córdoba), Macri evitó una respuesta que mencionara a alguno de los dos: “Yo estoy en Juntos por el Cambio. Lo que quiero es ver una propuesta que realmente esté a la altura de las circunstancias como los cordobeses se merecen”, dijo.

Por último, en el noticiero local recordó que fueron “los cordobeses quienes lideraron el terminar con ideas tan decadentes como son las que impulsa el populismo. Estamos entrando en una nueva era”.

La respuesta de Juez

Temprano este miércoles, Luis Juez se refirió a las palabras del expresidente, y dijo que la tensión surgió hace dos años, cuando le ganó la interna a la lista que encabezaba el titular del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri y el exfuncionario macrista, Gustavo Santos. "Yo no soy fácil de arrear y no soy empleado de nadie", señaló juez.

En diálogo con la emisora radial Cadena 3, el candidato a gobernador de JxC en Córdoba admitió: “Hemos tenido cortocircuitos con Macri, no son fácil de arrear y no soy empleado de nadie. Yo respeto y me gusta que me respeten. Pero evidentemente tenemos que tener una conversación con el expresidente. Necesitamos que su capacidad y su conocimiento en materia internacional nos ayuden cuando gobernemos esta provincia a vincular al sector empresario, abriéndole puertas en el extranjero. A vincular Córdoba con el mundo. Nos tenemos que juntar a charlar, y no hace falta que estemos de acuerdo en todo", dijo.

Sobre el guiño del exmandatario nacional al actual gobernador cordobés, Juez se limitó a decir: “Respeto su amistad con Schiaretti, pero él ya no es candidato. Hay un ciclo agotado”. Es que el senador nacional aún no olvida que hace ocho años, cuando ambos competían por la Gobernación, Schiaretti le ganó los comicios por un escaso margen, y Juez denunció que hubo fraude en el recuento de votos. De hecho, sus palabras fueron: “Nos robaron la elección”. “Respeto la amistad de Macri con Schiaretti, pero él ya no es candidato", dijo Juez.

Volviendo a Macri señaló que las diferencias se resolverán “charlando como dos personas adultas”- “Las discusiones de los dirigentes a la gente no le cambian la vida. Seguramente nos juntaremos a charlar”. Y en cuanto a los motivos de la tensión en la relación entre ambos, Juez explicó: “Hemos discutido mucho porque él decía que la lista tenía que ser de una manera, y yo decía que tenía que ser Rodrigo De Loredo era el diputado uno. Él insistía en otra cosa, estaba en Suiza, varado con el tema de la pandemia. Pero él insistía en que no iba a funcionar y se enojó. Bueno, finalmente le ganamos la interna. Nos cargamos la campaña al hombro y le ganamos al aparato caminando la provincia”.

Cabe recordar que Juez hasta no hace mucho salió a criticar duramente a Macri tras la reunión que mantuvo en noviembre pasado con el candidato a gobernador schiarettista, Martín Llaryora. En ese momento comentó públicamente: “¿Cuál es el motivo de juntarse con el enemigo de Cambiemos?”.