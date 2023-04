Crece el reclamo del único gremio estatal que rechazó la oferta salarial

El gremio que nuclea a los empleados que trabajan en la Justicia rechazó la oferta salarial que el Gobierno provincial hizo y por eso ejecuta protestas con reiteradas asambleas en los lugares de trabajo. El próximo martes 18 de abril los referentes sindicales serán recibidos por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. Desde el máximo tribunal de Justicia consideran que reabrir las paritarias para mejorar la propuesta salarial como reclama el gremio es una decisión que corresponde al Ejecutivo Provincial.

El Gobierno tuvo paritarias tranquilas con casi todos los gremios. Hubo acuerdo con los docentes, con ATE y los conflictos amenguaron. Pero en Tribunales ocurre otra cosa. El 10 de marzo los miembros paritarios del Ejecutivo se reunieron formalmente con los representantes de Judiciales y les ofrecieron un aumento salarial similar al que dieron a los otros gremios del personal estatal. Es decir dos propuestas de incremento salarial para 2023: una de ellas implicaba un incremento de 33,5% escalonado hasta julio, con revisión en ese mismo mes; la otra un aumento de 71% hasta octubre, con revisión ese mismo mes.

Esa oferta fue rechazada por el sindicato y el Gobierno hizo un nuevo ofrecimiento que consistió en agregar un adicional que significaba un 10% más, pero el gremio hizo asambleas para votar la propuesta a fines de marzo y el 67 %de los trabajadores la rechazó. Con esa decisión se reunió nuevamente con el Gobierno pero no se avanzó. “Somos uno de los sectores de los estatales más postergados del Estado. Pero además, el reparto de la torta en el Poder Judicial no es equitativo. La Justicia abre un concurso de aspirantes para el que se requiere conocimientos profundos de abogacía y ofrece un salario 130 mil pesos, que es la última categoría de administrativo y no es ese el sueldo del trabajador judicial que menos gana mientras que hay jueces de la Corte que perciben 2 millones de pesos de bolsillo”, expresó a MDZ el titular del gremio César Llanos.

Acercamientos

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay.

Fuentes judiciales cercanas a la Corte aseguraron que el presidente Dalmiro Garay los recibirá este martes a las 18. En ese encuentro estarán también el procurador Alejandro Gullé y la defensora General Cecilia Saint André. “Lo que queremos es que el máximo tribunal se involucre en este tema. Que interceda ante el Ejecutivo para que nos mejoren la situación. No puede ser que 400 jueces perciban salarios que distan muchísimo de lo que ganamos los 4000 trabajadores judiciales, con una inflación que no para”, agregó Llanos. Esta semana, ya llevaron su reclamo a otros jueces supremos como Omar Palermo y Julio Gómez, y el próximo lunes lo harán con Mario Adaro.

Hay que recordar que el lunes 20 de marzo, el sindicato que representa a quienes trabajan en las escuelas públicas, es decir el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) aceptó la propuesta salarial que en ese caso no sólo incluía el aumento escalonado hasta octubre sino que también elevar el sueldo mínimo docente. En los 15 días siguientes, el Ejecutivo consiguió el sí de ATE para los regímenes 15 y 5, Guadaparques, Ampros (que nuclea a profesionales de la salud), Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto de Juegos y Casino y Fondo para la Transformación y Crecimiento.