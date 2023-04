El kirchnerismo tendrá dos importantes bajas en el acto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

El kirchnerismo tendrá dos bajas importantes en la movilización de esta tarde contra la "proscripción" de Cristina Fernández de Kirchner. Ni Máximo Kirchner ni Eduardo "Wado" de Pedro estarán presentes por problemas de agenda, un dato que sugiere que la decisión de la ex presidente de no ser candidata es irreversible pese a las manifestaciones populares y de dirigentes del kirchnerismo.

Sin embargo, el intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró que “el Plan A es Cristina Fernández de Kirchner presidenta”, y adelantó que Axel Kicillof cerrará el acto con su discurso “en contra de la mafia judicial”. En declaraciones a La Mecha, por Radio Provincia AM1270, el jefe comunal de Ensenada manifestó que “hoy explotamos la plaza Lavalle”, donde bajo la consigna de “Democracia o mafia judicial”, el Partido Justicialista de la Provincia y de la Capital Federal, junto a diversas agrupaciones del Frente de Todos se movilizarán "para pedir el fin de la proscripción de Cristina Fernández".

Mario Secco afirmó que “todos los compañeros que quieran ser candidatos, pueden serlo porque nosotros no proscribimos a nadie, pero tenemos a Cristina, que es la que genera una gran convocatoria electoral”. Para el dirigente oficialista, la titular del Senado “le saca el doble de votos a todo el mundo, dentro y fuera del FdT. Después la quiere dibujar Clarín y La Nación pero sola le gana silbando bajito a cualquier dirigente del país”.

Por lo tanto, destacó que “el Plan A es Cristina presidenta”, y llamó a “romper la proscripción en la calle, como se rompen todas las proscripciones a todos los líderes que fueron perseguidos”. Seguido, argumentó que “aunque es inocente, armaron un mamarracho judicial y la condenaron, y hasta la quisieron matar”, debido a que “el liberalismo no sabe cómo sacársela de encima porque sabe que es la convocante y la que genera confianza en el pueblo argentino”.

En tanto, indicó que “si hay un Plan B, lo debe decidir Cristina como decidió que Alberto Fernández sea el candidato del espacio y el resto nos encolumnamos todos atrás”, por cuanto “es la única que puede organizar esta situación” que atraviesa el oficialismo. Respecto de las ausencias previstas para hoy de Máximo Kirchner y Wado de Pedro, advirtió que “no van a participar porque tienen otra agenda prevista pero eso no quiere decir que piensen que esta movida no corresponde. De hecho, La Cámpora se moviliza. Si tomaron esa decisión, no pasa nada porque somos el mismo grupo”.

Por último, adelantó que “va a hablar un compañero de la CTA, de la CGT y va a cerrar el acto nuestro gobernador, que se está jugando una patriada muy importante”. Secco consideró que “es un compromiso de Kicillof, que va a reclamar más democracia, en contra de la mafia judicial porque están blindando al poder real”.