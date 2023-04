Axel Kicillof, en la marcha contra la Justicia: "No somos nosotros los que sembramos violencia y odio"

Dirigentes y militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales realizaron este jueves una marcha hacia el Palacio de Tribunales, en esta capital, bajo el lema "democracia o mafia judicial" y en rechazo a la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



La convocatoria tuvo lugar en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, en Talcahuano al 500, también sede de la Corte Suprema de Justicia.



El escenario estuvo en Libertad y Tucumán, frente al edificio del Teatro Colón, adonde fueron arribando los referentes políticos, sindicales y sociales.



Los oradores fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los diputados por el Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky y Vanesa Silley; la madre de Plaza de Mayo Carmen Arias y el cura Paco Olveira.



Foto: Télam

"Una vez más acá estamos en la calle, para que se oigan nuestras ideas porque no nos calla nadie. Venimos a defender la democracia, la justicia y al pueblo que se expresa y se manifiesta sin restricciones y sin proscripciones" sostuvo desde el escenario Kicillof.



Resaltó que fue una manifestación "para ampliar derechos, defendiendo a una democracia lastimada" y porque "no somos nosotros los que sembramos violencia y odio".



"Intentaron matar a Cristina y no nos olvidamos que ese poder judicial, que siempre limpia y encubre a los poderosos, ni siquiera se animó a mover un dedo para encontrar a los responsables intelectuales. Somos pacíficos pero no somos tontos. Tienen que aparecer los responsables", apuntó.

Foto: Télam



Para el secretario general de la CTA Hugo Yasky "con la condena a Cristina, quieren condenar a un pueblo, la proscripción que quieren para Cristina Fernández de Kirchner es la proscripción de la justicia social".



"No hay que aflojar ni medio milímetro. Nosotros queremos un pueblo sin hambre, con respeto a los derechos humanos y queremos libertad para que quien es nuestra líder y para que pueda ser candidata a presidenta", definió Yasky.



Silley recalcó que "la herramienta que se llama lawfare que antes desarrollaban las dictaduras y que hoy desarrolla la Corte Suprema de la Nación, hoy refuerza esa estigmatización de los líderes populares desde los grandes medios de comunicación".



"Nos dijo Cristina que no venían por ella, que venían por las conquistas sociales. Hoy anuncian desde la derecha reformas laborales, tributarias, flexibilizadoras. A eso nos tenemos que rebelar", denunció la secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales.



"Hebe (de Bonafini) en su último discurso antes de irse a su otra casa nos pidió una pueblada, una, dos, diez, las que hagan falta tenemos que hacer para poder vencer a esta Corte de la injusticia y la única manera es con el pueblo en la calle", expresó desde el escenario Carmen Arias.



El cura Olveira reforzó que "si insistimos, si no aflojamos, si no abandonamos vamos a conseguir que (los integrantes de la Corte Suprema de Justicia) renuncien porque van a tener que entender que no tienen ética para estar al frente de la justicia de nuestra patria".



Andrés Larroque, en tanto, señaló la importancia de "recuperar la calle" y que hoy frente a Tribunales "el planteo está centrado en la justicia por todo lo que padece el conjunto de nuestra ciudadanía con fallos judiciales que permanentemente benefician al poder económico en detrimento del ciudadano de a pie".

Foto: Télam



"El eje central del debate político hoy en Argentina es la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Todas estas organizaciones han definido que hay que estar en estado de alerta y movilización ocupando la calle, torcerle el brazo al poder para que finalmente Cristina pueda representar al conjunto de nuestro pueblo", sostuvo.



Para el diputado Leopoldo Moreau se trata de una "jornada histórica, donde el pueblo una vez más demuestra que está diciendo presente cuando se trata de resolver un dilema como en este caso es elegir entre la democracia o la mafia judicial".



"Hoy la herramienta de los grupos dominantes es el partido judicial como lo antes lo era el partido militar", enfatizó Moreau.



Yasky dijo a la prensa que la vicepresidenta "va a seguir siendo protagonista de la vida política argentina por mucho tiempo; tiene una estatura que convierte en pigmeos a estos energúmenos de la oposición que ayer quisieron hacer un baile de seducción en la pasarela de la Sociedad Rural".



Para Valdés "se nota mucho el desbalanceo que el partido judicial quiere hacer de la democracia que tanto nos costó a los argentinos".



Sobre la presencia en Plaza Lavalle del sector gremial, el diputado señaló que "justamente los trabajadores fueron los principales damnificados así como la gran persecución que se efectuó sobre líderes sindicales".



El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, remarcó que la vicepresidenta es nuevamente "víctima de lawfare y proscripta por el Poder Judicial que es el brazo armado del poder político".



"Venimos a abrazar a Cristina, queremos que deje de estar proscripta y que estos jueces corruptos se vayan. Tenemos que seguir generando conciencia en nuestra comunidad en el marco de todas las arbitrariedades que estamos viendo, hay que seguir haciendo movilizaciones y profundizando el debate", sostuvo Catalano.

También estuvieron en el escenario el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el legislador porteño del FdT Claudio Morresi; los diputados nacionales del FdT Paula Penacca y Eduardo Valdés; el ministro de Desarrollo Bonaerense, Andrés Larroque; la senadora bonaerense María Teresa García; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico bonaerense, Victoria Donda, y los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Moreno, Mariel Fernández, entre otros.

Del arco sindical estuvieron los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; de Canillitas, Omar Plaini; de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; de CTERA, Sonia Alesso, y de SUTEBA, Roberto Baradel.