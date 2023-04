El electorado definirá si Rodríguez Larreta hizo un gesto de autoridad o cedió ante la UCR

“Horacio tuvo un gesto de autoridad y autonomía y dejó de someterse a Mauricio Macri. Y además no modifica las reglas de juego, se para en el código electoral de la Ciudad vigente”, cuentan a MDZ voceros de la sede gubernamental dé Uspallata. Mientras que, desde el PRO más macrista, no disimulan su enojo con Horacio Rodríguez Larreta. Consideran que el jefe de Gobierno porteño “cedió ante la presión de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti para sostener su proyecto personal que es llegar a la Casa Rosada”.

El dato más elocuente es que nadie en el mundo de Juntos por el Cambio sabe a ciencia cierta cómo va a terminar esta crisis dentro del PRO. Habrá que analizar con detenimiento lo que vaya a ocurrir hoy a las 9 de la mañana cuando se reúna la Mesa Nacional del partido amarillo para intentar apaciguar los ánimos. “Esto pinta muy mal, no va a hacer fácil reconciliar a Mauricio con Horacio porque es la primera vez que lo desautorizan públicamente”, comenta un diputado del partido fundado por Macri.

“El PRO es un partido vecinal porteño con exitoso efecto de exportación en la Pampa Húmeda, no podemos entregar la Ciudad de Buenos Aires que es nuestra llave de presentación”, explica ofuscado un dirigente territorial del interior bonaerense. “Hay una convulsión grave en el partido, esto es un quiebre. Todos los partidos protegen algo, los radicales protegen Córdoba y su inserción universitaria, los peronistas protegen la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano y CABA es nuestra joya de la abuela que tenemos que defender con uñas y dientes”, agrega el vocero.

En tanto, desde el larretismo defienden la postura de su jefe al insistir que no cambió las reglas de juego. Además, fuentes de ese sector consideran que de esta manera se evitó que los radicales rompieran JxC para evitar la PASO y competir en octubre. “Hubiera sido peor el escenario que ahora, pero eso no lo tienen en cuenta los halcones”, precisa un vocero. Otro funcionario porteño plantea que Rodríguez Larreta necesitaba no romper con Lousteau porque eso iba a afectar su alianza con la UCR a nivel nacional. No es casual que ayer se haya conocido un comunicado del Comité Nacional del radicalismo defendiendo fervientemente al mandatario de CABA.

Puede ser que la movida de Larreta le da mejores condiciones a Lousteau para competir frente al primo Jorge. Pero nadie puede asegurar hoy que el PRO pueda realmente poner en riesgo su gestión en la Ciudad. Paradójicamente, los radicales creen que tienen chances en esta oportunidad. Muchos especulan con que, al votarse en dos urnas, al elector progresista y hasta kirchnerista le va a resultar más fácil votar contra el apellido Macri eligiendo a Lousteau, quien arranca con un piso del 13/15%.

Pero quienes plantean esas hipótesis deben tener en cuenta que desde 2007 el PRO está invicto en CABA. Viene ganando elecciones ejecutivas y legislativas porque la Capital es amarilla. Su piso es el 39% aproximadamente y es más fácil que tenga fugas por derecha que por izquierda. Más allá de la discusión interna en JxC, lo cierto es que pareciera que siguen subestimando a Javier Milei, quien está midiendo por arriba del 20% en el territorio porteño y todas estas peleas suelen generarle más votos de electores del PRO, cada vez más enojados.