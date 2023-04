Elecciones en CABA: fuertes críticas de Milei a Horacio Rodríguez Larreta

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, criticó en duros términos la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones porteñas y calificó de "siniestro" al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Milei calificó a Larreta como "el rey de la casta". "Se pone donde consigue el calor de los carguitos", aseguró el diputado libertario y calificó a Larreta como "capaz de cualquier cosa".

La exgobernador bonaerense María Eugenia Vidal fue una de las primeras que cuestionó la elección concurrente anunciada por Larreta. "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", aseguró Vidal.

Milei aprovechó para citar lo publicado por Vidal para hacer su propia crítica en su cuenta de Twitter. "En rigor, la gran mayoría de los que están en ese rejunte son un conjunto de miserables arrastrados por el poder y que lo único que les importa es vivir del trabajo ajeno", sostuvo Milei.

"Vení a contarme la chantada de hablar de populismo de derecha, cuando los políticos son unos forajidos...", se quejó el precandidato presidencial, y completó: "No hables en tercera persona porque sos parte de los que nos hundieron en este fracaso... llevás más de 20 años en la política".

Y continuó: "Tu jefe anterior, el siniestro, lleva más de 30 años, su socio jujeño 34 años y la abanderada de la República trabaja en el Estado desde la dictadura", en referencia a Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió, respectivamente.

Luego Milei volvió a arremeter contra Larreta. "EL SINIESTRO es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos", sostuvo.

A la par que se conocía cómo se votará en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador porteño por La Libertad Avanza y eventual candidato a jefe de Gobierno de esa fuerza, Ramiro Marra, anunció que presentará un proyecto para que los cambios en el Código Electoral se deban hacer un año antes de los comicios.

"Hoy vimos cómo Larreta utilizó el oportunismo electoral", sostuvo Marra en un video publicado en su cuenta de Twitter, donde anunció que tomarán medidas para que "no pase en el futuro".

"Basta de que los gobiernos de turno terminen decidiendo cómo tenemos que votar. Hay soluciones, hay que implementarlas", lanzó el legislador porteño, y completó: "Todos sabemos que lo que hizo hoy Larreta está mal. Cambiar las reglas de juego en un año electoral a tan poco tiempo está mal. Y eso lo vamos a cambiar con esta iniciativa".