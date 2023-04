El oscuro vaticinio de Juan Grabois sobre el futuro de Cristina Fernández de Kirchner

El dirigente social Juan Grabois vaticinó que el futuro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la prisión domiciliaria "hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial que hay en la Argentina".

"Cristina va a ir presa, con domiciliaria porque le corresponde por la edad, y va a ir presa hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial que hay en la Argentina. No me voy a poner a llorar por esto. Vamos a combatir contra esto", anticipó.

En ese marco, ratificó que él será "recontra candidato a presidente" en las elecciones de este año, pero aclaró que "si imponen una PASO con (Sergio) Massa y (Daniel) Scioli", su sector romperá con el Frente de Todos.

"Nosotros iremos por afuera porque son dos opciones de centro derecha. Si eso pasa, la famosa ruptura del Frente de Todos la vamos a hacer nosotros", aseguró Grabois en declaraciones radiales.

"Hay un problema en la superestructura y la rosca política. La militancia está con el cuchillo entre los dientes y quiere pelear", señaló el dirigente oficialista, que añadió que "este es el momento de discutir candidatos y los candidatos representan proyectos".

Sobre la relación del ministro de Economía, Sergio Massa, con el kirchnerismo, se quejó: "Ya no le dicen más Massa, le dicen Sergio, a mí me molesta mucho, pero debe haber conseguido de alguna manera convencer (de) que se puede estar bien con Dios y con el diablo".

"Que se puede estar bien con Gerardo Morales, el carcelero de Milagro (Sala) y hacer negocios extraordinarios de litio, que se puede estar bien con (Mauricio) Filiberti, ´el Señor cloro´, y hacer negocios extraordinarios con el agua, estar bien con los verdugos de Cristina (Kirchner) y del pueblo y al mismo tiempo ser el prohombre del peronismo en Argentina", completó.

"Me resulta llamativa la desmemoria. El pragmatismo de Cristina a sus 70 años, vaya y pase, pero en militancia de 30, de 40, me molesta un poco", añadió Grabois.

Sobre los comicios próximos, Grabois dijo que le cree a Cristina Kirchner cuando dice que "no va a ser candidata a nada y que agarremos el bastón de mariscal".

"Yo creo que Cristina no va a apoyar a nadie. Nadie representa plenamente a Cristina y Cristina ya juega en el tablero de la historia", evaluó, y cerró: "Nosotros vamos a la unidad, pero no vamos a negociar las listas si nos quieren imponer un candidato que no represente las ideas de Cristina y las políticas de Tierra, Techo y Trabajo".