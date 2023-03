Qué piensan en Tribunales sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

Zapatos, sol, trajes. La Plaza Lavalle pinta una acuarela candente. Los colchones de las viviendas improvisadas de la pobreza descansan bajo la sombra tímida de los árboles. Palomas que van y vienen. Abogados que son interceptados por MDZ.

La condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner atraviesa el aire tenso de las calles de Tribunales. Seis años de prisión e inhabilitación perpetua al acceso de cargos públicos por administración fraudulenta. Los fundamentos de dicho proceso judicial serán publicados hoy por el Tribunal Oral Federal 2 y se abrirá por diez días la ventana para apelar ante la Cámara Federal de Casación.

Las calles de Tribunales, un grito a la condena de Cristina Fernández de Kirchner

El primer abogado que habló con este medio frenó en la esquina de Talcahuano y Viamonte. El letrado afinó el análisis para determinar que Cristina Fernández de Kirchner "presa no va a ir nunca pero que la condena se la van a confirmar no tengo duda. Van a fundamentar porqué le impusieron una pena de seis años que es bastante menos que lo que el fiscal pidió". Éste quiso destacar que "el peronismo completo destruyó a la Argentina" antes de entrar al Palacio de Justicia.

Talcahuano sube y aparece otro jurista. El hombre mayor se encamina hacia Tribunales pero frena para decir unas crudas palabras. "Me parece muy bien la condena. Cristina es una hija de puta y chorra. Tiene que ir presa para pagar por todo lo que hizo. Es lo peor que nos pasó. Como para Venezuela fue Chávez, para nosotros es Cristina", expresó.

Palacio de Justicia.

El tercer abogado -en las afueras del Palacio- determina que la condena contra la vicepresidenta "corrobora la gran crisis institucional que hay en la Argentina. Los tres poderes están estropeados. Hay jueces que fueron designados por un signo político y manejan la agenda política de forma arbitraria".

En el café Petit Colón otro letrado dispone que "los criterios de arbitrariedad y de falta de razonabilidad para condenar a una persona que se aplicaron en los juicios de Lesa Humanidad están dirigidos ahora a aplicarse también a los juicios de corrupción del Estado. No se sabe quiénes son los buenos, los malos, los encubridores y demás".

"Es claro que con Cristina ha habido mucha corrupción de su gobierno y es difícil corroborar el grado de corrupción que ella manejó. Estas cuestiones poco claras generan dudas cuando hay tantos años de demora y tantas pruebas", sentencia éste.

La inflación, la pesadilla de los comerciantes

La inflación es otra de las cuestiones que atraviesa el ojo porteño. El dueño de un puesto de diarios cercano a la Plaza Lavalle dialogó con MDZ sobre la escalada de precios y la incidencia que tiene en su negocio. "La incertidumbre que vivimos es grande. No sabemos cuánto es el precio que vamos a pagar en la referencia mes a mes. De una semana a la otra ya cambia todo. Afecta bastante", destacó.

"La gente va viendo precios y capaz compra en otros lados. Uno va restringiéndose. Los precios los cambio cada quince días en general y otros cada una semana. Un 2%, 3%. Me bajan el listado de valores y me tengo que acomodar", agregó.

La librería frente al Palacio de Justicia corre una suerte similar. El dueño le adelantó a este diario que "la inflación nos afectó muchísimo. Cada quince días cambio los precios. Pelikan aumenta y Ledesma después hace lo mismo. Es algo que nos destruye. El consumo bajó totalmente. No creo que ningún político lo pueda estabilizar sin un apoyo importante. No me gustan ni Macri ni Cristina. A mí me gustaba Alfonsín. Era otro contexto mundial igualmente".

El titular de un kiosco frente a la plaza determinó: "Con la inflación ganamos cada vez menos. Y se le suman los impuestos. A los comerciantes, Massa nos pone cada vez más impuestos. Como el del 3% con los pagos electrónicos. Los proveedores para no dejar de ganar nos suben el costo. Es imposible. Aumento los precios dos veces al mes. Tengo un déficit grande. Veo difícil que estabilicen la economía.