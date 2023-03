Narcotráfico: Alejandro Gullé analizó la situación en Rosario y opinó sobre las declaraciones de Raúl Levrino

Alejandro Gullé. procurador general de Mendoza y presidente del Consejo Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, se refirió a la preocupante escalada de violencia en la Rosario, Santa Fe. En tanto, hizo mención a las reciente expresiones del ministro de Seguridad provincial, Raúl Levrino, quien aseguró que "en Mendoza le ganamos al narcotráfico".

"Nosotros en enero, alertados por la situación en Rosario, largamos un pronunciamiento desde el Consejo. La verdad es que tomamos conciencia plena de lo que se estaba viviendo ahí. Entonces le pedimos a la Nación que tomara la temática del narcotráfico, dejando de lado todo lo ideológico y político y que articulara soluciones de forma interinstitucional. Estas deben salir de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Estas problemáticas nos alcanzan a todos", dijo Gullé en diálogo con MDZ sobre de hechos delictivos que azotan a la ciudad santafesina.

"Pedimos por favor un diálogo y que se tomaran medidas. Todos sabemos que cuando el narcotráfico toma un lugar corrompe instituciones y eso es difícil de echar atrás. Había que tomar medidas urgentes y parar con las acusaciones reciprocas entre provincia y Nación", agregó el jefe de fiscales.

Sobre el reciente anuncio del presidente Alberto Fernández, quien hoy comunicó que el Gobierno nacional mandará al Ejército y a 1.400 efectivos federales, Gullé subrayó: "Es un primer paso. Los silencio son enemigos en esto. Los silencios nos pueden llevar a interpretaciones erróneas. Se trata de decisiones políticas, tiene que haber medidas de fondo".

"Me consta como están viviendo en Rosario. Hay sicarios y gatilleros que se les ocurre ametrallar el frente de una casa, los habitantes se van por miedo y la toman ellos (...) Si no neutralizamos, podemos llegar a una suerte de Estado paralelo o de rebeldía. El Gobierno tiene que utilizar toda la inteligencia criminal que tiene", completó.

La violencia no da respiro en Rosario, Santa Fe.

Qué opina sobre lo manifestado por Raúl Levrino

Tanto en la Bicameral de Seguridad de la Legislatura como en declaraciones a la prensa en la Fiesta Nacional de la Vendimia, el ministro Raúl Levrino quiso diferenciarse de su homólogo nacional, Aníbal Fernández, y señaló: "Nosotros en Mendoza le ganamos al narcotráfico. Tenemos un departamento de narcotráfico que viene trabajando hace 7 años y que coordina con una mesa de acción a través de inteligencia criminal y lo que es la Policía de Investigaciones. En estos 3 años de gestión del gobernador Suarez se han desarticulado 1.057 kioscos y hay 1.557 personas detenidas y a disposición de la Justicia".

Ante la consulta acerca de cómo evalúa estas expresiones, Gullé dijo: "Creo que el ministro (Levrino) hizo una suerte de critica a lo que hizo el ministro de la Nación (Aníbal Fernández). Es cierto que en Mendoza estamos dando batalla. No es una isla, pero está controlada la situación. No tenemos bandas que hayan tomado barrios o que no se pueda ingresar a barrios por temor al narcotráfico".

Raúl Levrino insistió en que "en Mendoza le ganamos al narcotráfico". Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Y añadió: "Yo lo entiendo (a Levrino). Es una manera de decir que acá le damos batalla. Lo interpreto como un señal a la sociedad. Yo diría que hemos ganado pequeñas batallas, hemos reducido de manera inmensa la cantidad de homicidios y los asaltos a mano armada. Esto no quiere decir que hemos ganado la guerra. No hay que aflojar. Lo digo con conocimiento de causa: en cada reunión con fiscales generales se ve que Mendoza ha puesto empeño como casi ninguna otra provincia en el país".

Y a modo de cierre, puntualizó: "Hay que actuar de forma conjunto en todo el país. La droga no entra solo por el canal fluvial que tiene Santa Fe. No podemos decir que Rosario es la única ciudad tomada. El narcotráfico despliega sus brazos por todo el país".