Raúl Levrino dijo que "en Mendoza le ganamos al narcotráfico" y Anabel Fernández Sagasti respondió

En el medio de la escalada de tensiones en Rosario, Santa Fe, en consecuencia de la ola de violencia vinculada con el narcotráfico, el ministro de Seguridad mendocino, Raúl Levrino, se diferenció del titular de la cartera a nivel nacional, Aníbal Fernández, y ratificó una particular frase que expresó este último este jueves en la Legislatura. Precisamente, aseguró que "en Mendoza le ganamos al narcotráfico", luego de que Aníbal manifestara que "los narcos han ganado". En ese sentido, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se refirió a la temática.

Levrino, que dijo presente en la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, dialogó con la prensa y, ante la consulta de su reciente visita a la Bicameral de Seguridad de la Casa de las Leyes, indicó: "Hemos ido en seis oportunidades a la Legislatura. Nosotros señalamos que estamos mejor que hace 7 años en Mendoza en cuanto indicadores. Tengo que señalar que en materia de seguridad siempre analizamos indicadores internacionales. Y esos están en baja. Estamos capitalizando nuestras fuerzas y profesionalizamos nuestros recursos. Nos manejamos con datos para la toma de decisiones. Lo importante de todo esto es que siempre hay una tendencia a la baja, Hay que seguir trabajando en función de darle más seguridad a los mendocinos".

Sobre la lucha contra el narcotráfico en la provincia y las palabras de Aníbal Fernández, sostuvo: "Es una declaración lamentable. Nuestra responsabilidad es trabajar de forma coordinada con las fuerzas federales. Puntualmente, se debe trabajar con una mesa de análisis criminal entre narcotráfico e investigaciones".

Aníbal Fernández fue cuestionado por sus recientes expresiones.

Y , sin pensarlo dos veces, insistió en que "nosotros en Mendoza le ganamos al narcotráfico. Tenemos un departamento de narcotráfico que viene trabajando hace 7 años y que coordina con una mesa de acción a través de inteligencia criminal y lo que es la Policía de Investigaciones. En estos 3 años de gestión del gobernador Suarez se han desarticulado 1.057 kioscos y hay 1.557 personas detenidas y a disposición de la Justicia. Muchas de ellas están privadas de su libertad. Hay una incautación significativa en cuanto a esos procedimientos que se llevan a cabo, no solo de marihuana o cocaína".

Quien respondió fue la senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien -en un principio. hizo mención al panorama en Rosario y subrayó que "Cristina (Fernández de Kirchner) ya lo planteó el 17 de noviembre del año pasado, no es que no hablamos de seguridad. El tema del narcotráfico es muy importante y en el último tiempo me he quedado sorprendida y angustiada porque en los barrios de Mendoza ya hay presencia de paco, que eso el año pasado no sucedía. Entonces, me parece que debemos tener un plan consensuado sobre el tema, que no es solamente presencia policial, la cual es muy importante, sino también que tiene que estar el Estado detrás para resolver los problemas cuando el narcotráfico toma un barrio ya que lo desplaza. Desarrollo Social, plan de empelo, etc. Todo lo que necesitan los barrios para poder salir de ese flagelo que atraviesa a todas las familias.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en el acto central de Vendimia. Foto: Gabriel Sotelo / MDZ.

En relación a lo expresado por Levrino, la referente peronista opinó: "Me parece que no está caminando los barrios. El tema de las drogas atraviesa a todas las clases sociales. En Mendoza no tenemos siquiera centros públicos de rehabilitación de nuestros pibes y pibas. No pueden ser atendidos y los mandan a San Luis o Córdoba (...) Hay un montón de temas que atacar porque no es solamente la venta, sino también el consumo problemático en la provincia, donde no hay ninguna política pública para atacarlo.