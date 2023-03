Los motivos por los que ATE pidió postergar la discusión salarial

La semana pasada, unos días antes de los festejos vendimiales, el Gobierno provincial anunció el cronograma de paritarias para discutir aumentos salariales que comenzarán este jueves 9 con el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), Régimen 15 y Administración Central. El gremio ATE, que representa a estos dos últimos sectores, además de la salud y entes autárquicos, pidió esta mañana postergar la fecha de paritarias porque esta semana son las actividades de Día de la Mujer y porque no hay información sobre inflación de febrero. El sindicato pretende que la convocatoria se haga para luego del 13 de marzo y llamó a asambleas de trabajadores.

En ese sentido, Roberto Macho, secretario general del gremio, explicó: “El Gobierno comunicó unilateralmente por medio de la subsecretaría de Trabajo la fecha de paritarias tanto del sector de la salud, Administración Central, entes de la provincia de Mendoza. Frente a esto, ATE ha presentado que se fije nueva fecha de paritarias. Primero por una cuestión esencial que en esta semana que es la del 8 de marzo, es la semana de la Mujer, de la Mujer trabajadora. Por lo tanto, hay encuentros y movilizaciones en todo el país. Nuestro sindicato pondera estos actos. El día 10 se realizará un encuentro de mujeres en Mendoza”.

Como segundo punto, se refirió a la inflación “Por otro lado, no disponemos de los datos necesarios para ir a una paritaria. Estamos viviendo en Mendoza una crisis económica. No tenemos datos de inflación. Recién del 15 de marzo contaremos con la información de la inflación del mes de febrero. Queremos esperar y hemos pedido nueva fecha para después del 13 de marzo, cuestión que ya estaba pactada desde el año pasado. La inflación va a estar por encima del 90%, no vamos a discutir con el índice de inflación de enero”, aseguró Macho.

En esa línea, sumó datos de aumentos salariales otorgados por otros estados provinciales recientemente. “Hay que tener en cuenta que Buenos Aires ha cerrado entre 45%y 49%, San Luis el 50%, todo hasta el mes de julio. Por eso vamos a pedirle al Gobierno de Mendoza que primero que nada hay que establecer que ningún trabajador puede estar por debajo de la inflación. La pérdida del poder adquisitivo es muy grande. También hay que terminar con los pases a planta de los compañeros, entre otros tantos temas que hay que tocar. El pago retroactivo de los licenciados, etc. Todo eso se pedirá en la paritaria”, avisó.

Por último, Macho convocó a asambleas en los distintos sectores del Estado que son representados por ATE para establecer los reclamos salariales y no salariales que se llevarán a la paritaria. ”Nuestros sindicato es asambleario por eso vamos a enmarcar todo en las asambleas generales de trabajadores que aún no hemos realizado y que hemos convocado", finalizó el secretario general de ATE.