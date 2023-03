El radicalismo ultima detalles para imponerse en los departamentos del Valle de Uco

Las elecciones desdobladas en siete municipios (Tunuyán, San Carlos, Lavalle, Santa Rosa, Lavalle, La Paz y San Rafael) serán el 30 de abril y, entre los departamentos que adelantarán sus comicios, se encuentran dos del Valle de Uco, una región clave de la provincia que en la actualidad es gobernada por tres partidos diferentes. En Tunuyán conduce el peronismo, en Tupungato la Unión Cívica Radical (UCR) y en San Carlos Unión Popular, que semanas atrás dejó de integrar el frente Cambia Mendoza y tensó su relación con el Gobierno provincial.

El territorio restante es Tupungato, que tendrá sus elecciones PASO recién en junio y las generales en septiembre, junto con las provinciales. Si bien todavía es temprano para hablar del panorama en dicha comuna, el intendente Gustavo Soto -de la UCR- se refirió a sus intenciones de que su espacio obtenga mayor protagonismo en las zonas aledañas. "El radicalismo -o Cambia Mendoza- hoy gobierna Tupungato, pero no Tunuyán y San Carlos. Lo que tenemos que hacer es una propuesta inteligente, cercana a la gente y que nazca de los habitantes del Valle de Uco. En este caso, en los departamentos que han adelantado. En mi caso tengo el desafío de sostener para el frente y la UCR, que es mi partido, el gobierno en las próximas elecciones", dijo Soto en declaraciones a la prensa durante la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

Respecto a su rol para ayudar en esas candidaturas, aportó: "En lo que a mí me soliciten, tanto desde Tunuyán como de San Carlos, acompañaré a los candidatos que son buenas personas antes que nada. Tunuyán y San Carlos deberían darle una oportunidad a cada uno de ellos o al que resulte electo en las PASO. Obviamente, tengo que gestionar mi departamento, que no es poco, y estaré en los momentos que me necesiten".

Gustavo Soto, intendente de Tupungato.

Lo cierto es que Tunuyán y San Carlos son dos terrenos donde el oficialismo provincial la tendrá difícil. En San Carlos el candidato radical será Silvio Panocchia, exdirector de Producción e Industria del municipio y cuñado de Alfredo Cornejo. Participará dentro la interna de Cambia Mendoza con Edgardo Abraham, de Nuevos Rumbos.

Unión Popular, que actualmente gobierna el territorio a través de Rolando Scanio, oficializó al exconcejal y médico pediatra Alejandro Morillas como candidato. Scanio tiene la posibilidad de ir por un segundo mandato, pero optó por dar un paso al costado y allanar el camino para otro postulante.

"Tenemos una buena propuesta. Vamos con Silvio. En San Carlos Jorge Difonso (líder de Unión Popular) tiene un desgaste político. Silvio es un excelente candidato. Además, Marcelo Romano y el espacio de Jorge Difonso se disputan los votos de la ley 7.722. Vamos a pelearla", deslizó a MDZ una fuente ligada al radicalismo.

Sobre el anhelo de poder gobernar en el Valle de Uco, manifestó las intenciones existentes y sostuvo que "son departamentos altamente productivos y con gran impacto en el turismo". Luego, reconoció "Tunuyán es el más difícil de todos. Es un pueblo hechizado por Martín Aveiro".

En Tunuyán -un bastión del peronismo en la provincia- quien buscará ser el sucesor de Martín Aveiro, actual intendente, es el presidente del Concejo Deliberante, Emir Andraos. Aveiro, que no puede presentarse de nuevo, aparentemente irá como primer concejal en la lista.

Por el lado del radicalismo, el partido presidido a nivel provincial por Tadeo García Zalazar depositará su confianza en el médico y concejal Luis López.