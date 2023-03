Canje de deuda: un diputado nacional mendocino estalló de ira contra Sergio Massa y el Gobierno

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes un acuerdo con bancos y compañías de seguro para encarar un canje de deuda en pesos cuya licitación se realizará el lunes próximo. La oferta buscará despejar más de 7 billones de vencimientos de deuda en pesos hasta fines de junio. Ante esto, el diputado nacional radical y exministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, reflejó su descontento. "No asombra de una gestión económica que ya lleva casi 40 meses de desaciertos]", aseveró.

Precisamente, en una reunión con referentes de esas entidades, Massa dijo que "el dato más relevante de este canje voluntario es que rompe esa idea de que la Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda, que ya tuvimos y vimos el dolor y la frustración que significó".

Massa precisó que serán una "oferta con dos canastas, que dará la posibilidad de tener un programa de deuda que desactiva la idea de la bomba, que da una curva de vencimientos 2024 y 2025 más ordenada". Massa señaló que "el desafío es bajar el gasto público de nuestra parte, para poner a la economía de que el orden fiscal es el ancla que tenemos".

Lisandro Nieri se refirió a la situación a través de sus redes sociales e indicó: "Al Gobierno sólo le quedan dólares para 2 o 3 semanas de importaciones. Patear la deuda en pesos con vencimiento al primer día del próximo gobierno es de una irresponsabilidad extraordinaria. No asombra de una gestión económica que ya lleva casi 40 meses de desaciertos. Pero alarma la complicidad de quienes adhieren a cualquier costo a esta medida. Me gustaría ver el informe del Comité de Riesgo sobre la adhesión. ¿No le alarma que la tenencia de títulos públicos equivalga a + del 75% de los depósitos? Pobre el relegado financiamiento al sector productivo".

"Hace un año el Gobierno se comprometió a reducir déficit fiscal primario, fortalecer reservas y bajar la emisión. Incumplieron en todo. Casi no hubo consecuencias. Tomaron un déficit primario de 0,4% del PBI. Si lo entregaran como se comprometieron, sería de 1,9%. Pero falta la mentira de la “contabilidad creativa”: los intereses de bonos CER, no devengar gastos (como CAMMESA) y la insólita no registración del subsidio conocido como 'dólar soja'", comentó.

"Agreguemos 0,5% más por la última #moratoriaprevisional y el Plan Platita 2. Ni en eso se limitan, aún con el prontuario posterior a las PASO 2021. Dejarán un déficit primario 10 veces mayor al que recibieron. Nada me asombra del #peorgobiernodelahistoria, pero me indigna que, por acción u omisión, haya actores de reparto que estén ayudando a crear un gran problema futuro", cerró Nieri.