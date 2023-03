La dura frase de Martín Tetaz contra el kirchnerismo

El diputado de la UCR, Martín Tetaz, habló de la actualidad del oficialismo y de los puntos fuertes dentro de la oposición. El economista definió el momento del kirchnerismo como "cuando te quedan tres días en las vacaciones y tenés pago el hotel, pero te llueve los tres días".

El legislador plasmó el color del momento político del presidente Alberto Fernández en diálogo con Noticias Argentinas: "Es un momento de transición muerta. Vimos un discurso del Presidente de fin de mandato donde, lo habitual, es que hago un análisis de lo que fue gestión y anuncie los proyectos del año legislativo. No hubo prácticamente anuncios de proyectos, lo cual luce a un Gobierno terminado y sin poder, que dice 'hasta acá llegué' y pude hacer esto. Entonces, tenemos una situación institucional de fin de mandato, con un 'pero falta un año'.

"Es como cuando te quedan tres días en las vacaciones y tenés pago el hotel, pero te llueve los tres días. Vos ya sabés que tenés que irte en tres días y no vas a poder hacer nada en esos días que te quedan. Hay una expectativa del cambio, que juega a favor del Gobierno y que le compra cierta estabilidad de los mercados y la economía real: el que no cerró el negocio hasta ahora, no lo va a cerrar a la puerta de un cambio de gobierno; espera. El que no despidió personal, para qué va a despedir ahora. Hay una sensación de los sectores productivos de esperar y de los mercados de apostar. Esa situación lo blinda al Gobierno", agregó el licenciado en Economía.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Tras ser consultado por la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, Tetaz destacó: "La verdad que a mí no me gustaría estar en el Ministerio de Economía porque no tiene margen de maniobra y porque los mercados tienen expectativas de Massa en comparación con el resto. No es que los mercados están enamorados de él. ¿Massa es amigo de los grupos empresarios de la Argentina? Sí. ¿Lo van a prender fuego y van a hacer un golpe de mercado con Massa en el Gabinete? No tiene sentido porque cualquiera que venga después que él sería peor. Por tanto, ¿hay una cierta garantía de estabilidad política del punto de vista del Ministerio de Economía? Bueno, sí, hay un poco más".

Respecto a si Juntos por el Cambio podría revertir el actual estado colectivo, el político radical expresó: "Juntos por el Cambio es bastante más que Cambiemos. Esta desazón sobre la política está centrada en un grupo poblacional muy marcado, que es menor de 30 años. Si vos tenés 30 años hoy, terminaste la escuela en 2011. Desde ése momento hasta que fuiste a buscar laburo, a tratar de sacar un crédito para una casa o armar un emprendimiento con amigos o lo que quisieras hacer, no funcionó nada en la Argentina".

El economista luego comparó los años de Gobierno de los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner: "Hace 12 años que no funciona nada. Y no funciona nada con Cristina Kirchner, vino Macri y tampoco le fue bien; después Alberto, que era la versión moderada, y fue peor que lo de Cristina y Macri. Entonces, la sensación de mucha gente es me voy porque no vale la pena y 'al final los políticos son todos iguales'. Sin embargo, el grupo poblacional de entre 30 y 50 años vivió años buenos del kirchnerismo. ¿Qué quiere decir? Años en los que pudo cambiar el auto, años que pudo irse de viaje, entre otras cosas. Mientras que la población mayor de 50 vivió otra Argentina, donde las herramientas que tenía el Estado funcionaban (educación, salud y seguridad). Ésa gente dice 'no hables de Finlandia, yo viví una Argentina que funciona' -con problemas económicos, sí-, pero donde el Estado me cobraba la mitad de los impuestos que ahora y funcionaban las instituciones básicas del Estado.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Tetaz luego desarrolló la cuestión electoral dentro de la UCR: "El radicalismo tiene que tener, no solo para JxC, un candidato presidencial competitivo. Yo voy a trabajar para que eso sea posible. Punto dos: hasta ahora hay un solo candidato con aspiraciones, que además tiene una muy buena gestión en la provincia (de Jujuy) para mostrar; tiene carácter; ordenó la caja en su provincia e hizo trabajar al sector privado con el público; ordenó la calle y metió en cana a los corruptos"..

"Tenemos un buen candidato, aunque no es tan competitivo ahora, es verdad. Hay que hacerlo crecer desde ese punto. Si en el medio podemos construir una candidatura que sea más competitiva, inclusive, mejor todavía. No hay problema con eso. Veo difícil saldar eso en una interna abierta. Salvo que exista un furor colectivo para dirimir una cuestión interna, que no parece existir hoy, no tiene sentido una convocatoria para decir quién", sentenció el diputado radical.