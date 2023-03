Martín Lousteau lanzó fuertes críticas contra el Gobierno por el reparto de fondos

El senador nacional Martín Lousteau dialogó con MDZ en el marco del desayuno de la Coviar 2023 y lanzó duras críticas contra el gobierno nacional por el discrecional reparto de fondos que perjudica a las provincias gobernadas por la oposición.

"He venido a tres vendimias. Tengo una historia con la provincia de Mendoza. Mi padre fue director de Penitentes y mi abuelo fue superintendente de Irrigación. Mi madre vivió acá. Mi abuelo no llegó a terminar el camino al Carrizal porque se murió, pero lleva su nombre", aseguró Lousteau.

"Fui candidato a jefe de Gobierno en 2015 y perdimos por muy poco. Después seguimos trabajando igual. El PRO gobierna la Ciudad hace mucho tiempo. Hay algunas cuestiones de la Ciudad donde se puede hacer mucho más", agregó el senador de Juntos por el Cambio.

Martín Lousteau habló con MDZ

"El federalismo no es la Ciudad versus el interior. El Gobierno cree que a la Ciudad de Buenos Aires no le corresponden fondos de ningún tipo. Pretenden que los porteños dependamos de lo que decida el gobierno nacional. Si el Gobierno le sacara recursos a Mendoza, por ejemplo, también me quejaría", añadió Lousteau.

En este sentido, el senador nacional sostuvo que el Gobierno "castigan a los ciudadanos de las provincias donde la gente no apoya al gobierno nacional". "El kirchnerismo cree que el Estado es de ellos. Alberto Fernández dice que él consiguió las vacunas, que él vacunó a los argentinos, y no es así", explicó.

Luego Lousteau aseguró que La Matanza "se apropió de recursos que no le correspondían mintiendo sobre los datos del censo" y habló sobre la moratoria previsional que se convirtió en ley esta semana. "El kirchnerismo trae moratorias siempre en años electorales. Siempre hacen lo mismo. Desordenan la vida y el futuro de los argentinos", concluyó.